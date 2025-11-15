フリーマンがインスタで「おめでとう、ショウヘイ・オオタニ」

ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、満票でナ・リーグ最優秀選手（MVP）を受賞した。3年連続4度目の快挙に、同僚のフリーマン夫妻は貴重な“4ショット”を添えて祝福した。

フレディ・フリーマン内野手は自身のインスタグラムのストーリーズ機能で、大谷と真美子夫人、そしてフリーマン夫妻が笑顔を見せる貴重な1枚をアップ。「おめでとう、ショウヘイ・オオタニ」とGOAT（史上最高）の絵文字を添えた。

またフリーマンの妻チェルシーさんも自身のインスタグラムに同じ1枚を投稿。ハートとトロフィーの絵文字「MVP」と快挙を称えた。

この写真はドジャース球団公式フォトグラファーのジョン・スーフー氏が、3日（同4日）にワールドシリーズ制覇を記念して行われたパレードの際に撮影したもの。大勢のファンをバックに、大谷と真美子夫人は寄り添い、仲睦まじい様子を見せている。大谷夫妻が揃って同僚夫婦と一緒に映る写真が球団SNSで公開されるのは珍しく、貴重な一枚となっている。（Full-Count編集部）