渡辺満里奈、函館の夜景バッグに大人の修学旅行ショット
タレントの渡辺満里奈が12日、オフィシャルブログを更新。ママ友との“大人の修学旅行ショット”を公開した。
渡辺はアイドルグループ「おニャン子クラブ」の元メンバーで1986年にソロデビュー。現在もタレント・エッセイストとして幅広く活動している。
10日に更新したブログにて「海鮮と言えば北海道！本州から一番近い函館なら１泊２日で行けるのでは？と、即決。善は急げ。ママ友８人旅 珍道中の巻でした」とつづり、ママ友たちと函館を訪れていたことを報告した渡辺。この日は『大人の修学旅行』と題してブログを更新。「函館、思いのほか楽しく 美味しいもの食べまくりでした」とつづり、“100万ドルの夜景”とも言われている函館山からの夜景をバックに撮影された自撮りショットを披露。
続いて「ウニカニイクラ」と書き添え、ウニ、カニ、イクラが豪快に盛られた海鮮丼の写真や「元テーラーだったところをラーメン屋さんに おしゃれなお店」と紹介し、ラーメン店の写真も公開した。
さらに、六花亭で味わったという厚みのあるホットケーキの写真とともに「正統派ホットケーキ！最高に美味しかった！！」と大満足の様子を伝え、最後は「美味しものたくさんの函館でした」と旅を締めくくった。
渡辺はアイドルグループ「おニャン子クラブ」の元メンバーで1986年にソロデビュー。現在もタレント・エッセイストとして幅広く活動している。
10日に更新したブログにて「海鮮と言えば北海道！本州から一番近い函館なら１泊２日で行けるのでは？と、即決。善は急げ。ママ友８人旅 珍道中の巻でした」とつづり、ママ友たちと函館を訪れていたことを報告した渡辺。この日は『大人の修学旅行』と題してブログを更新。「函館、思いのほか楽しく 美味しいもの食べまくりでした」とつづり、“100万ドルの夜景”とも言われている函館山からの夜景をバックに撮影された自撮りショットを披露。
さらに、六花亭で味わったという厚みのあるホットケーキの写真とともに「正統派ホットケーキ！最高に美味しかった！！」と大満足の様子を伝え、最後は「美味しものたくさんの函館でした」と旅を締めくくった。