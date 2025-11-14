「ネオヒルズ族」「秒速で１億円稼ぐ男」として注目された実業家の与沢翼氏が変ぼう姿を公開した。

１４日までにＸ（旧ツイッター）で「これからお会いする女性に御伝えしておきたいのは想像よりも現在はかなり太っているということです。左が５５キロ２０代のとき、右が７２キロ４０代の今のリアルです」と並べた画像をアップ。

先月婚活を開始した与沢氏。「今回の応募者が、２０代美女だらけで全く釣り合ってないので、会う前に先に言っておきます。申し訳ありません。がっかりしないで下さい。私に外見は一ミリも期待しないで下さい」とつづり、「婚活始めて止まったんですが、４ヵ月ほど自暴自棄になって暴飲暴食しました。その報いが来て顔がパンパンです。来年は必ずダイエットしますので、それ信じてもらえると嬉しいです」と明かした。

「で、今も新規の人に会うときに緊張して、まだ毎日酒飲んでます。酒無しでも上手に女性と会話できるよう練習していきますが、３７人連続ご飯なので日本ではまだ太りそうです。宜しくお願いします」とも記し、インスタグラムにも同様に投稿した。

ＳＮＳ上では「むっちゃイケメン」「昔より今の写真の方が素敵です」「今の与沢さん柔和で優しそう」などの声が上がっている。

与沢氏は先月にＳＮＳで「彼女を募集します」と婚活を開始。多数の応募があったことを明かし、９日の投稿で「日本へ帰るフライトを取りました。１１月２１日〜１２月２８日まで間断なく３６人の女性と夜ご飯の約束をしました。１２月２４日と２５日だけ空けてみたので、仲良くなれた子をクリスマスに誘ってみようかなと思ってます。または、クリスマスも普通に待ちの子で２名入れるかもです」などと説明していた。