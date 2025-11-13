日向坂46、新体制初の全国ツアーをABEMA PPVで生放送 日向坂46、新体制初の全国ツアーをABEMA PPVで生放送

リンクをコピーする みんなの感想は？

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、日向坂46の全国アリーナツアー『日向坂46 ARENA TOUR 2025 「MONSTER GROOVE」』のツアー最終地となる東京公演を11月19日（水）より３日間にわたり「ABEMA PPV」にて生放送する。



全国６都市を巡る今回の『日向坂46 ARENA TOUR 2025 「MONSTER GROOVE」』は、一期生が全員卒業を経て二期生から五期生までの新体制で臨む初の全国ツアーで、「ABEMA PPV」ではそのツアー最終地となる東京・国立代々木競技場 第一体育館公演の３daysを全て生放送。11月19日（水）の初日公演では河田陽菜の卒業セレモニーも実施。多くのファンに愛されてきた彼女の最後のステージ、そして日向坂46が奏でる“MONSTER GROOVE”のフィナーレをぜひ。



なお、本公演は「ABEMA PPV」にて11月12日12時よりチケット販売を開始し、各日4,600円（税込）で購入・視聴することができる。また、チケットを購入された方は12月3日（水）〜5日（金）にわたり実施されるリピート配信でも本編を視聴可能。



(C)Seed & Flower合同会社

外部サイト