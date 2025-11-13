フィリーズ番記者が語るMVP争い「オオタニがとる確率は90％」

全米野球記者協会（BBWAA）が選出するア・ナ両リーグの最優秀選手（MVP）は13日（日本時間14日）に発表される。ドジャース・大谷翔平投手は3年連続4度目の受賞が確実視されており、焦点は満票か否かだ。

MVPは全米野球記者協会の各支部から選ばれた30人の記者投票で選出される。大谷の満票MVPは、最終候補に入っているフィリーズのカイル・シュワーバー、メッツのフアン・ソト両外野手の地元票の行方が鍵を握る。ズバリ敵軍メディアは今年のMVP争いをどう見ているのか。MLB公式サイトのフィリーズ番、ポール・カセッラ記者に聞いた。

「MVPはやっぱりショウヘイ・オオタニだと思います。シュワーバーも本当にすごいシーズンを送ったけどね。56本塁打は驚異的だし、彼がいなかったらフィリーズはどうなっていたか分からないぐらいだ。それくらいチームに欠かせない存在。でも、オオタニはやっぱり別格だ。55本塁打を打って防御率3点以下。誰もそんなことできない」

シュワーバーは56本塁打、132打点でリーグ2冠王に。OPS.928は大谷（1.014）に次いでリーグ2位だ。カセッラ記者は「OPSはMVPを考える時の1つの指標になる。だけど、それだけで決めるものじゃない。ホームランも大事だし、WAR（勝利貢献度）も大事。結局、いろんな要素を総合的に見て判断すべき」と投票の基準を明かす。その上で、大谷のMVP受賞は高確率だと断言した。

「個人的にオオタニがMVPをとる確率は90％くらいだと思っている。彼が打つのをやめるか、投げるのをやめない限りは、ずっとオオタニがとり続けるんじゃないかな」

大谷が4度目のMVPに選出されれば、歴代最多7度の受賞を誇るバリー・ボンズ以来史上2人目。3年連続受賞もボンズ（2001〜04年）以来2人目で、ア・ナ両リーグで複数回受賞するのは初めてとなる。あとは自身の最多記録を更新する4度目の満票MVPとなるか。開票結果にも注目だ。（小谷真弥 / Masaya Kotani）