東貴博、愛娘と“同じ場所･同じポーズ”再現ショット公開
お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博が11日、オフィシャルブログを更新。10歳の長女・詩歌（うた）ちゃんとの約９年前の再現写真を公開し、ファンから反響を呼んでいる。
８日に東は「温泉 家族でゆっくり」と題して更新したブログにて、家族で千葉・館山の行きつけ宿「rokuza」に訪れたことを報告。“家族で温泉”、“うた様とお風呂もお部屋でゆっくり入ってご夕飯”と温泉宿で家族団らんを楽しむ長女との２ショットや、“デザイナーズ的なオシャレ宿にもかかわらず もか様も連れて行ける最高よね”と１歳の次女・萌歌（もか）ちゃんを抱っこしながら見つめ合う微笑ましい２ショットなどを公開し、“行きつけっていいよね”、“アレルギーはもちろん、好き嫌いも知っててくれる 子どもたちのご飯も好きなものを作ってくれるし みんなでゆっくり”と宿への信頼と感謝の思いを綴っていた。
そして、11日には「温泉の続き〜！」と題してブログを更新。“館山の“渚の駅”ってところでランチ”と切り出し、“この写メ うた様がまだ１歳過ぎた頃かな”と長女が幼い頃に撮影された親子ショットを公開。続けて“全く同じ場所で同じポーズ 10歳！いい写真ね”と綴り、成長した長女との再現写真も披露。同じ構図で撮られた２枚には、時の流れと家族の絆が感じられる。
その後も、“みんなで館山の別荘へ”と報告し、次女が階段にちょこんと座るショットやハンモックで遊ぶ姿などを公開。最後には、次女を抱っこしながら海を眺める東をバックハグする長女の微笑ましい後ろ姿とともに“たまりませんなぁ うひょひょ〜”と娘たちにメロメロな様子でブログを締めくくった。
この投稿にファンから「東さんもお若いっ」、「同じ場所で同じ写真、いいですね」、「温泉でも別荘でも幸せなひととき」、「心も体も充電」、「全部愛が詰まってて素敵な写真」、「羨ましいくらい素敵な親子関係」、「素敵親子！！」、「3人の後ろ姿…美しくて泣ける！！！」 など温かいメッセージが相次いでいる。
