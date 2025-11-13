【nainen】“体温を1℃上げる”温活3点セットが再入荷♡人気カラーも登場

“体温を1℃上げる”ニットランジェリーブランド〈nainen（ナイネン）〉から、人気の「温活3点セット」が再入荷。シグネチャーカラーのSoy milk（ソイミルク）とDark gray（ダークグレー）、さらに人気カラーMocha（モカ）が揃う特別なラインナップです。ハーフトップブラ・ハーフフレアパンツ・Vネックカーディガンの3点がセットになり、心も身体もあたたまる冬の味方が帰ってきました♡

人気カラーが再入荷♡温活3点セット



ハーフトップブラ

ハーフフレアパンツ

Vネックカーディガン

nainenの「温活3点セット」は、程よい丈感のハーフトップブラ（\5,830税込）、お腹を冷やさないハーフフレアパンツ（\6,050税込）、そして室内の冷えに活躍するVネックカーディガン（\7,920税込）の3点。

通常価格\19,800（税込）が、10％OFFの\17,820（税込）で登場します。カジュアルなのに上品、やわらかな肌触りで季節を問わず快適に過ごせるアイテムです。

女性の身体に寄り添う“温もりデザイン”



「nainen（ナイネン）」はフィンランド語で“女性”を意味し、冷えに悩むすべての女性に寄り添うことをコンセプトに誕生しました。

独自の透かし編みデザインは、伸縮性と通気性に優れ、肌にやさしくフィット。着るだけで自然と体を温めてくれます。

デザイン性だけでなく、サステナブルな理念にもこだわり、“必要な分だけ丁寧に”生産。大量生産を避け、最後まで使い切れる“ニット”で環境にも配慮しています。

今だけの限定カラーと特別価格



長らく完売していたSoy milkとDark grayに加え、人気上昇中のMocha（モカ）とHorizon green（ホライゾングリーン）が再入荷。

3点セットは特別価格\17,820（税込）で販売中。

オンラインストアでは数量限定のため、気になるカラーは早めのチェックがおすすめです。nainenは、冬本番に向けてあなたの温活ライフを優しくサポートしてくれます。

あたたかさも、自分らしさも纏って



冷えが気になる季節こそ、〈nainen〉のニットランジェリーで心地よく過ごしてみませんか？

見た目も触り心地も上品で、リラックスタイムを彩る“温活3点セット”は、頑張る自分へのご褒美にもぴったりです。

やさしさと美しさを兼ね備えたnainenの温もりで、寒い季節を自分らしく、しなやかに乗り切りましょう♪