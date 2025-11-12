3・4月は8本塁打も…97試合で打率.225、13HR

メジャーリーグは11日（日本時間12日）からラスベガスでGM会議が行われている。過熱するストーブリーグの“前哨戦”とも言われるイベントだが、ドジャースのブランドン・ゴームズGMはトミー・エドマン内野手が右足首の手術を受けることを発表。「大丈夫か？」「早く回復することを」とLAファンも複雑な思いになっている。

ゴームズGMはこの日、報道陣の取材に応じ、外野やリリーフ投手の補強について言及。また、シーズンを通じて右足首の痛みを抱えていたエドマンに話が及ぶと、「彼は来週手術を受ける予定です。彼にとってしばらくの間、明らかに悩みの種でしたが、とてもタフで、私たちのために出場を続けてくれた」と話した。

また、米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」のファビアン・アルダヤ記者によると、スプリングトレーニングの開幕前後には間に合うとも話したという。野手の集合は2月下旬が予定されており、エドマンは春先に姿を見せる可能性が高そうだ。

エドマンの手術の報せは日本の朝7時過ぎに米記者が一斉報道。「どうか無事で」「いい決断だと思う」「なんて驚きだ」「幸運があること 一刻も早い回復を」とLAファンが反応した他、日本人ファンも「万全にして戻ってきてね」「ギャアアア」「本当によかったです」「センターができる足に」と様々な声を寄せた。

今季のエドマンは3・4月に8本塁打と快調な出だしだったが、故障もあってその後は調子を落とし、97試合で打率.225、13本塁打、49打点、OPS.655にとどまった。ポストシーズンでも、得意の守備で故障の影響を感じさせる場面があった。来年3月にはWBCが開催されるが、前回参加した韓国代表としてのプレーも難しいかもしれない。（Full-Count編集部）