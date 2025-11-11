ナイキLAがインスタグラム更新

ドジャース・佐々木朗希投手はメジャー1年目の今季、故障もありながら9月末に救援投手として戦線復帰。苦しい台所事情を救う活躍で、ポストシーズンでは守護神を務めて世界一に貢献した。活躍が称えられ、壁画が新たに作成されたようだ。

スポーツ用品メーカー「ナイキ」のLA専門インスタグラムは9日（日本時間10日）、「ダブルプレーを決め、連覇を決めた。この街のために」と綴って公開したのは、ロサンゼルス市内に新たに作った広告壁画だ。佐々木とウィル・スミス捕手が勝利の瞬間に抱き合う場面やハイタッチ、マックス・マンシー内野手、ブレイク・スネル投手らが描かれてる。

前日には山本由伸投手の巨大広告（ビルボード）を公開していたが、住宅街に新たにドジャースナインの活躍を称える仕様になっている。広告の文字はグラフィティアーティストのダニエル・チャカ・ラモス氏がデザインしている。

佐々木は今季先発投手で開幕ローテーション入りしたが、5月に右肩インピジメント症候群により負傷者リスト入り。8月に実戦復帰し、9月からはリリーフ投手に転向した。ポストシーズンでは計3セーブ。来季は再び先発に戻る予定だ。（Full-Count編集部）