ナイキのLA専門インスタグラムが公開

ブロードウェイに突如現れた。ドジャース・山本由伸投手はワールドシリーズで3勝を挙げてMVPを受賞するなど、チームの連覇の原動力となった。スポーツ用品最大手の「ナイキ」は山本の巨大なビルボード（屋外広告）を作成。「伝説的なコラボ」「最高だ」と米国ファンも注目している。

ナイキのLA専門インスタグラムは8日（日本時間9日）に「重ねた。ドジャースの2連勝。LAの伝説は永遠に生き続ける」として、ビルボード作成の様子を公開した。ビルの上部から雄叫びを上げる山本の巨大な広告を吊るし、スプレーで文字を描いている。

設置場所はブロードウェイのカワダホテルの後ろ。人通りの多い場所にあり、すでに現地ファンは写真撮影などでその様子を楽しんでいる。

山本の広告を見たLAファンも感動を隠せない。「いや、これは伝説的なコラボだろ、やばすぎる」「これ以上クールなものはない」「最高だ 我々のMVPにふさわしい壁画」「これはマジでやばい！」「WoW」「LAのレジェンドだ」などと早くも反響が広がっている。

山本はメジャー2年目の今季、開幕投手を務め、チームの先発投手では唯一離脱することなくシーズンを完走した。オールスターにも初選出。レギュラーシーズンで30試合に登板し、12勝8敗、防御率2.49、201奪三振、WHIP0.99、メジャートップの被打率.183の好成績で、サイ・ヤング賞の最終候補3人入りを果たしている。（Full-Count編集部）