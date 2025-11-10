Ｊ－ＭＡＸが急伸、９月中間期業績の計画上振れと通期最終利益予想引き上げを材料視 Ｊ－ＭＡＸが急伸、９月中間期業績の計画上振れと通期最終利益予想引き上げを材料視

Ｊ－ＭＡＸ<3422.T>が急伸し、年初来高値を更新した。同社は前週末７日の取引終了後、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比５．９％増の２３６億３００万円、営業損益は７億７７００万円の黒字（前年同期は４億２９００万円の赤字）最終損益は６億９１００万円の黒字（同１０億１５００万円の赤字）となった。会社計画を上振れして着地し、最終損益は赤字予想から一転黒字となった。通期の最終利益予想の増額修正も公表し、材料視されたようだ。中国では日系メーカーの減産の影響を受けながらも、電動化部品の大幅な増産による効果が出た。中国で下期に計画していた量産車種終了に伴う金型投資費用の未回収分の回収について、上期に計上したことも寄与する。



通期の最終損益の黒字額予想は従来の見通しから５億円増額し８億５０００万円（前期は３２億８２００万円の赤字）に引き上げた。米国インディアナ州の子会社の清算が完了したことにより、為替換算調整勘定の取り崩しに伴う子会社清算益４億５３００万円を特別利益として９月中間期に計上し、業績予想にも織り込んだ。売上高と営業・経常利益の予想は据え置いた。



出所：MINKABU PRESS