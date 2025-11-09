11月は玄関を整えるのに絶好のタイミングです。ドアやたたき、靴箱、マット。少しのお手入れだけで、「わ、気持ちいい！」と感じられる空間に変わります。11月のうちに整えておけば、年末の大掃除は「軽く掃く＋ふくだけ」ですみ、あわてる必要もありません。今回はクリンネスト1級の資格をもつあゆみさんに、玄関がパッと明るく華やぐお手入れ法を教えてもらいました。

1：玄関ドアは古布を使えばぞうきんいらず

玄関ドアの表面は、日々のホコリや雨の汚れが積もりやすい場所です。まずはぬるま湯に中性洗剤を少量溶かし、古布を使って丁寧にふき取りましょう。古布を使えば、ぞうきんを何度も洗う手間もなく、環境にも優しく掃除をすることができます。

【写真】靴箱の靴はいったん全部出す

とくに溝やパッキン部分は汚れがたまりやすいので、古布を数枚用意しましょう。汚れたら都度きれいなものに取り換えながら掃除をすると、汚れが広がりません。

年末の大掃除では、乾いた布で軽くふいてツヤを出すだけで十分。ドアがいつもピカピカの状態だと、玄関全体の印象も明るくなります。

2：玄関（たたき）の砂や泥をしっかり取り除く

玄関のたたき（靴を脱ぎ履きするスペース）は、外から持ち込まれる砂や泥がたまりやすいので気づかないうちにひどい汚れになっていることも。まずはホウキなどで全体を掃き、角や細かい溝はハケや使い古しの歯ブラシで丁寧に取り除きましょう。

そのあと、中性洗剤を薄めた水で汚れを落とし、汚れがひどいところはブラシやたわしを使ってかき出します。最後に乾いた布でしっかりとふき上げれば、完成。

こうしておくと、年末の大掃除では「軽く掃く＋乾ぶき」だけで清潔感を出すことができ、家に入った瞬間に気持ちのいい玄関が迎えてくれます。

3：靴の整理と靴箱の掃除ですっきりさせる

靴箱も定期的に整理することで、玄関全体がすっきりします。

まずは中の靴をすべて出し、乾いた布で靴箱のホコリをふき取ります。履かない靴はこのタイミングで思いきって整理しましょう。

湿気がこもりやすい靴箱は、1日扉をあけて風とおしをするのがおすすめです。靴底の砂もブラシで落とし、乾燥剤を入れておくとにおい対策にも。

年末は靴を軽く並べ直すだけで完了。定期的に整理することで、履きたい靴がすぐに見つかり、毎日の身支度もスムーズになります。

4：傘立て、マットを整える

玄関の印象は、傘立てやマットの印象でも大きく変わります。傘立ては底にホコリや水アカがたまりやすいので、水洗いしてしっかり乾かしておきましょう。玄関マットは洗えるタイプならこのタイミングで洗濯して清潔に保ちます。

年末は、マットや傘立ての位置を整えるだけで玄関の印象がグッとアップ。さらに、ちょっとしたグリーンや小物を置くと、帰宅したときにほっとする空間に。

普段から少し意識しておくことで、大掃除前に慌あわてる必要がなくなります。

お正月には梅や福寿草、松、竹など縁起がいいとされるお花や植物を取り入れるのもおすすめです。

毎日3分で「整う玄関」習慣を

玄関を整える習慣は、1日たった3分から始められます。ここまで紹介したことを少しずつルーティン化するだけ。帰宅後に靴をそろえ、1分ホウキで掃き、朝はドアノブをさっとふくことで、清潔感をキープできます。

毎日手をかけることで、年末の大掃除が「やらなくてもいい」に変わります。小さな習慣の積み重ねは、いつでも気持ちのいい玄関をつくり、家全体の印象も整える秘訣です。

また、習慣にしておくことで急な来客でもあわてずに対応できるのもポイント。イベントごとの多い年末に向けて、日々整えておくのがおすすめです！