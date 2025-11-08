人気ラッパー・晋平太さんが亡くなっていたことが８日、分かった。親族が晋平太さんのＸ（旧ツイッター）で報告した。

Ｘでは親族が「先日、晋平太が永眠いたしましたことを、ここにお知らせいたします」と報告。「これまで私どもの意向により公表を控えておりましたが、多くの方々からご心配の声をいただき、このたびご報告させていただく運びとなりました」と説明した。

晋平太さんについて「ＨＩＰＨＯＰを愛し、これに全力を注ぎ、生き抜いた人生でした」と語ると「彼が紡いだ言葉と思いが、皆さまの心に少しでも残ってくれたなら、遺族としてこれほど嬉しいことはございません」と伝えた。葬儀は近親者のみで執り行ったという。

晋平太さんの訃報に接し、有名ラッパーらが追悼の意を示している。いとうせいこうは「晋平太よ、どうか安らかに眠ってくれ」と切りだすと「ダンジョンの最初、審査員の俺はいわばよそ者だった。その俺に優しく細かく気を遣ってくれたのはまさしく晋平太、君だった。おかげで俺はあの場所にいられた」とテレビ番組での共演を回顧。「俺はひそかに感謝してきたんだよ。言えばよかった。合掌」と偲んだ。

呂布カルマもＸを更新。晋平太さんとの写真を投稿すると「同い年だけど何もかも正反対で、それでも会うといつも楽しかったよ。お疲れ様でした。安らかにねしんぺたん」と悼んだ。