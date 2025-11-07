何の説明もなく描かれているキャラに騒然

今世紀初となるワールドシリーズ連覇を果たし、最高の形で今季の戦いを終えたドジャース。MLB公式X（旧ツイッター）はシリーズMVPに輝いた山本由伸投手や二刀流で歴史を刻んだ大谷翔平投手らのイラストを公開し、優勝を祝った。だが、その端に日本の大人気アニメに似たキャラクターが写り込んでいると話題になっている。

ブルージェイズとのワールドシリーズは第7戦の延長までもつれこむ熱戦となったが、山本が「中0日」の連投で3勝目を挙げてMVPに輝いた。第3戦では延長18回、6時間39分の死闘で大谷が2本塁打を含む9出塁という記録を残した。

MLB公式Xは、ワールドチャンピオンのトロフィーを中心に、山本や大谷、フリーマン、ベッツ、キケ・ヘルナンデスらのイラストが描かれた画像を公開。しかし、なぜか右上には日本の人気アニメ「機動戦士ガンダム」によく似たロボットが目を光らせて描かれている。

まさかのコラボに日米のファンも続々と反応。特に何の説明もないため「右上にいるの、、、なに？？？」「えっ、、、ちょっ、、、公式！！？」「ぇ、マジ何でいるん？？？」「ガンダムを発見し、感謝した」「ガンダムっぽいのがいるw」とざわついている。（Full-Count編集部）