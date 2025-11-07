¡Ö»÷¤Æ¤ë¡×ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤Î»Ð¤Ï¡¢ÅìÂçÂ´¤Ç¥Õ¥ë¡¼¥ÈÁÕ¼Ô¡ªà´é½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥ÈáÈäÏª¤Ë¡ÖÃÎÅª¤Ê´é¤ÎÈþ¿Í»ÐËå¡×¡Ö»Ð¤«¤Ã¤±¤§¡Á¡×
2Ç¯Á°¤Ë¤Ï»ÐËå¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç½÷Í¥¡¦ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤Î»Ð¤¬X¤ò¹¹¿·¡£àÎý½¬»Ñá¤ò¸ø³«¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»Ð¤ÎÅÄÃæ¤Ï¤ëÆà¤µ¤ó¤Ï¡ÖÅöÃÄ¤¤Ã¤Æ¤Î¥Ö¥ë¥ª¥¿¤¬½¸·ë¤·¤Æ¤ë¡ÊÂ¿Ê¬¡Ë¥Õ¥ë¡¼¥È¥Ñ¡¼¥È¡¢¤ªÂ·¤¤¤Ç¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥Ê¡¼¤Î¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ëÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Æþ¤ì¹þ¤ß¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥Õ¥ë¡¼¥È¤òÃÖ¤¡¢ºî¶Ê²È¥¢¥ó¥È¥ó¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥Ê¡¼¤Î¥°¥Ã¥º¤ò¼ê¤Ë¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â»Ð¤«¤Ã¤±¤§¡Á¡×¡Ö¥Ð¥¥Ð¥¹â³ØÎò¡¢¥Ð¥ê¥¥ã¥ê¤À¤Ã¤¿¡Ä¡×¡Ö»÷¤Æ¤ë¤è¤Í¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡×¡Ö»ÐËå¤Î¶¦ÄÌ¤·¤¿Èþ¤·¤µ¤ÈºÍÇ½¤Ë¶Ã¤¤Þ¤¹¡×¡Ö»ÐËå¤È¤â¡¢Ì¾Á°¤¬¤Ò¤é¤¬¤Ê¤Ë´Á»ú°ìÊ¸»ú¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í ¥»¥ó¥¹¤¢¤ë¡×¡ÖËå¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¾Ð¡×¡ÖÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ªÈþ¿Í»ÐËå¡ª¡×¡ÖÃÎÅª¤Ê´é¤ÎÈþ¿Í»ÐËå¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¤Ï¤ëÆà¤µ¤ó¤Ï2007Ç¯¤ËÅìµþÂç³Ø¤òÂ´¶È¡£X¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ëÍó¤Ë¤è¤ë¤È¸½ºß¡¢¶âÍ»´ØÏ¢´ë¶È¤Ç·Ð±Ä´ë²èÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¼ñÌ£¤Ï²»³Ú¤ÈÆÉ½ñ¤Ç¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡Ö¥×¥í¡¼¥¹¥È¸ò¶Á³ÚÃÄ¡×¤Ç¥Õ¥ë¡¼¥È¤òÃ´Åö¡£