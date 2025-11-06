ABEMAドラマ『スキャンダルイブ』 場面写真が公開に！
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」にて11月19日（水）夜10時より、柴咲コウが主演を務めるオリジナル連続ドラマ『スキャンダルイブ』（全６話）を毎週無料配信する。このたび、本作の場面写真が公開された。
スキャンダルを巡る芸能事務所と週刊誌の“禁断の攻防戦”を描く、ABEMA新オリジナルドラマ『スキャンダルイブ』。誰しもどこか気になってしまう芸能界のスキャンダル。しかし、その裏側では、いったいどんな人たちの、どんなドラマが隠されているのか… 『スキャンダルイブ』は、一見華やかにみえる芸能界の裏側を舞台に、いまだかつて描かれることのなかったスキャンダルの裏側、そして芸能界の深い闇へと切り込んでいくサスペンスドラマ。
本作の主演は柴咲が務め、突如週刊誌より所属俳優のスキャンダル記事掲載の告知を受け奔走する芸能事務所社長・井岡咲（いおか・さき）を演じる。また、川口春奈が本作にて柴咲と初共演し、柴咲演じる咲にスキャンダル記事を突き付ける芸能週刊誌記者・平田奏（ひらた・かなで）を演じる。さらに、横山裕、柄本明、ユースケ・サンタマリア、鈴木保奈美ら豪華俳優陣が脇を固め、主題歌には柴咲の書き下ろし新曲「Awakening（feat. LITTLE）」を起用し、ドラマの世界観に華を添える。
このたび、本作の場面写真が３枚公開に。芸能事務所・Rafale（ラファール）の社長として日々奮闘する咲のもとへ、Rafale所属俳優である藤原玖生（浅香航大）のスキャンダルを押さえた奏が突撃。レコーダーを片手に、スキャンダル対応の渦中にいる咲を執拗に追いかけます。そんな奏に敵意に満ちた視線を送る咲。スキャンダルが世に出るまでの“禁断の攻防戦”の行方に注目が集まる。
また、本作は「ABEMA」とエンターテイメントに特化した世界最大級の動画配信サービスを提供するNetflixにて国内同時配信となり、Netflixでは世界同時配信もおこなうことが決定した。
「ABEMA」は、これまで時流を捉えた番組制作をおこない、2025年には「死ぬほど愛して」「MISS KING / ミス・キング」など、精力的に新たな番組を世に生み出してきた。本作でも、スキャンダルを巡る芸能事務所と週刊誌の攻防戦を描いていく。主演・柴咲と川口が初タッグを組み、スキャンダルの裏側で蠢く思惑、そして芸能界の深層に隠された“真実”へ切り込む挑戦作『スキャンダルイブ』は、11月19日（水）夜10時より毎週無料配信。どうぞお見逃しなく。
（C）AbemaTV,Inc.
