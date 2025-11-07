久しぶりの勝利は反撃の狼煙だ。「大和証券Mリーグ2025-26」11月6日の第2試合は渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）がトップ。9月22日以来の個人3勝目とした。この日はBEAST X・下石戟（協会）と初対戦。以前からMリーグ入りを予見していたという旧知のライバルとの対戦を喜び、勝ち切った。

【映像】白鳥、即リーチを決断→一発で捕える瞬間

第1試合は日向藍子（最高位戦）が2着。続く当試合は東家からTEAM雷電・本田朋広（連盟）、下石、白鳥、赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）の並びで始まった。東1局、白鳥は渡辺の先制リーチを受けるも、345の三色同順に向かって真っ向勝負。3・6筒でテンパイすると、即リーチを決断した。これに窮した親の本田から一発でロン。安目の6筒ながら、リーチ・一発・タンヤオ・平和・裏ドラの8000点を手に入れた。

下石に一度は逆転を許したが、東2局2本場でリーチ・一発・ツモ。4000点（＋600点）を加点し、すぐにトップを奪い返した。その後は下石と一時同点でトップ目を競るなど、接戦が続いた。南3局3本場は下石に一人ノーテンを押し付け、単独トップに立った白鳥。南4局2本場は本田がラス抜けとなる跳満をツモり終了した。

試合後は「うれしいですね！戟ちゃんと初対戦だったので。Mリーガーになるだろうなということを僕が一番手で予想していました。（同点トップのタイミングは）シビれました」とコメント。一方で試合内容については「難しいというか、微妙だったなというところがたくさんありました」と謙虚に振り返った。南3局3本場で下石に一人ノーテンとさせた場面は「ツモが効いて、チーテンが取れた。ほぼ（下石が）一人ノーテン、いけるだろうと」と振り返った。

11月は絶対的エース・多井隆晴（RMU）が相性の悪さから出場を控えると明言。その分の出場機会は自然と白鳥にも回る。「まだまだ長いシーズンが続きますが、頑張っていきたいと思います」と短く語った白鳥にファンからは「白鳥！久しぶりのトップおめでとう！！！」「鳥かっこいいぞ！」「やっぱ白鳥がエースだな」「期待してるぞ」と、活躍を願う声が多数寄せられた。

【第2試合結果】

1着 渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）3万2300点／＋52.3

2着 BEAST X・下石戟（協会）2万7300点／＋7.3

3着 TEAM雷電・本田朋広（連盟）2万1300点／▲18.7

4着 赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）1万9100点／▲40.9

【11月6日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋418.2（34/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋306.1（34/120）

3位 BEAST X ＋135.0（36/120）

4位 赤坂ドリブンズ ＋40.2（34/120）

5位 U-NEXT Pirates ▲24.4（38/120）

6位 渋谷ABEMAS ▲27.2（36/120）

7位 KADOKAWAサクラナイツ ▲94.3（34/120）

8位 TEAM雷電 ▲122.8（36/120）

9位 EARTH JETS ▲215.2（36/120）

10位 セガサミーフェニックス ▲415.6（34/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）