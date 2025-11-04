サントリー烏龍茶が“ミルクティー”に 後ギレの良い甘さがクセになる烏龍茶の新境地
烏龍茶の香ばしさとミルクのまろやかさが溶け合う、新しい一杯『サントリー烏龍茶 ミルクティー』が11月4日（火）から期間限定で全国発売される。紅茶の甘さではなく、烏龍茶の深みを生かした“キレのある甘さ”で、後味まで心地よい新感覚のミルクティーとなっている。
『サントリー烏龍茶』は、長年にわたり幅広い世代に親しまれてきた無糖茶ブランド。近年では、10代から20代の若年層の間で“健康的”“洗練されている”といった印象を持たれ、無糖茶カテゴリーの中でも高い支持を集めている。そんな中、烏龍茶に果汁を合わせた『サントリー烏龍茶 好烏龍（ハオウーロン） マンゴー＆マンダリンティーエード』が若年層を中心に好評を得たことを受け、今回の新商品が誕生した。
中味は、『サントリー烏龍茶』で培った独自の抽出技術を活かし、烏龍茶特有の香ばしさやコクを高めながら、後味のキレを残す設計。福建省が推奨する複数の茶葉を焙煎度の異なる形でブレンドし、さらに『BOSS』ブランドで培ったミルクブレンド技術を応用することで、烏龍茶とミルクが自然に調和した味わいを実現した。ミルクのまろやかさと烏龍茶のすっきりした後味が共存する、新しいバランスの一杯となっている。
パッケージは、アジアの異国情緒を感じさせるデザインを採用。浅葱色のベースカラーに、アジアの民家で見られる鉄製の窓飾り「鉄窓花（てっそうか）」をモチーフとした模様を配置した。ブランドロゴは縦書きで大きく配置され、烏龍茶を用いた新しいカテゴリーの商品であることを直感的に伝える仕上がりになっている。
『サントリー烏龍茶 ミルクティー』は、500mlペットボトルで希望小売価格210円（税別）。全国で販売される（自動販売機を除く）。
