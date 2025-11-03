¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤âÃåÍÑ¡ÄÆÃÃí¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¤µ¤é¤êÃå¤³¤Ê¤·¡¡¸µ¥â¥Ç¥ë¤Î¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óºÊ¤¬´¿´î¤ÎÊó¹ð
¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎºÊ¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤µ¤ó¤¬SNS¤ò¹¹¿·
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï1Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2Æü¡Ë¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè7Àï¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ò²¼¤·¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¼çË¤¤Î¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÆâÌî¼ê¤ÎºÊ¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤µ¤ó¤â¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç´î¤Ó¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¥í¥ó¥È¤Ç¤Î»î¹ç¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤µ¤ó¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÉ×¿Í²ñ¤ÇºîÀ®¤µ¤ì¤¿¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÇØÈÖ¹æ¤¬Æþ¤Ã¤¿ÆÃÃí¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¡£»î¹çÁ°¤Ë¤ÏÆ±¤¸¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃå¤¿ÂçÃ«¤ÎºÊ¡¦¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¤ÎºÊ¡¦¥Ö¥ê¥¢¥Ê¤µ¤ó¤È3¥·¥ç¥Ã¥È¤â»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2Ç¯Ï¢Â³¤ÎÀ¤³¦°ì¤È¤Ê¤ê¡¢»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÈÅÐ¾ì¡£¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤µ¤ó¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤È¥¥¹¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£2Æü¡ÊÆ±3Æü¡Ë¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡Ö2025 WORLD SERIES CHAMPS!!!¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢Í¥¾¡¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÏÂè3Àï¤Ç±äÄ¹18²ó¤Ë¥µ¥è¥Ê¥éËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢ºòÇ¯¤ËÂ³¤¤¤Æ¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ÇÌöÆ°¡£¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹»þÂå¤È¹ç¤ï¤»¡¢6Ç¯´Ö¤Ç3ÅÙÌÜ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë