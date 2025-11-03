山本はWS3登板で3勝、防御率1.02でシリーズMVPに輝いた

ドジャースの山本由伸投手は、ワールドシリーズ3登板で3勝0敗、防御率1.02、15奪三振という圧倒的な成績を残してMVPに輝いた。トロフィーを両手で上げる瞬間、キケことエンリケ・ヘルナンデス内野手がサポート。ファンの注目を集めた。

ドジャースの公式「X」が「ヨシノブ・ヤマモト、ワールドシリーズMVP」として動画を公開。連投で、かつ2回2/3を投げた山本は疲労困憊のため重そうなトロフィーを掲げることができない。すると後ろからE・ヘルナンデスが両肘部分を支えて頭上に持ち上げることができ、大歓声が沸き起こった。

これを見た日米のファンからは「キケがフォローしてるのほんと好き」「キケって本当優しいし、気配りできるし。何より面白い。日本人に好かれるよね」「チーム力。彼はひとりでは持ち上げられなかった。エネルギーを使い果たした」「あれだけ投げた後だから腕が機能しない」「腕が疲れすぎてトロフィーを持ち上げられない」「お願いだから両腕を休ませてあげて」といった声が上がった。（Full-Count編集部）