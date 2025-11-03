巨人・岡本和真も悩んだ「ステップの出しすぎ」解消法

打撃において、無意識のうちにステップ幅が変わってしまい、目線やスイングの軌道がずれて調子を崩すことは珍しくない。この問題について、広島と巨人で打撃コーチや2軍監督を務めた内田順三さんが、岡本和真内野手（巨人）が取り組んだ調整方法について解説している。

内田さんによれば、岡本は調子を崩すと「ステップの幅が（本来）1足分のところを2足、3足（前に）出ていく」傾向があったと語る。これによりミスショットが増えて「捉えていた打球がファウルになったり、フライになったりしていた」と振り返る。この問題を解決するために取り組んだのが、下半身の粘りを生むトレーニングだ。

この方法は、スイングする際に足を下す方向に印を置いて、自分のステップ幅を確認することから始まる。「自分の軸足の膝を“第2の目”として、膝でタイミングを取って、膝でボールを捕まえにいく」感覚が大切だという。

さらに実践的なドリルとして、ゴムロープを腰辺りに巻いて後ろから引っ張ってもらうことで、下半身の粘りの感覚を養う方法もある。後ろから引っ張られる力によって、必要以上のステップ幅になることを防ぐことができる。理想のステップ幅について「自分の足の1足分が正規のステップ」とし、2足、3足分踏み出してしまうと、目線も変わってしまうため注意が必要だと説明している。

この練習のポイントは「絶えず頭の位置を変えない」ことだという。「（体の）反動を使わない。下半身の粘りで打つ」ことが重要で、これによりステップの幅も定まり、目線の上下がなくなりスイングに安定感が出る。自宅でもロープやマーカーを使い、ステップ幅を確認する練習から始めてみよう。（First-Pitch編集部）