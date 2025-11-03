¹ÅçÌ¾Êá¼ê¤òÀ¸¤ó¤À¡È´ñÀ×¤ÎÏ¢Â³¡É¡¡²¾ÉÂ¡¢¼º³Ê¤Îßà°õ¡¢´ÆÆÄ¤ÎËÝ°Õ¡Ä¤¢¤Þ¤ê¤ËÅÜÅó¤Î1Ç¯
¡¡¸½Ìò»þÂå¡¢ÀÖ¥Ø¥ë¤Î»ÊÎáÅã¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿Ã£Àî¸÷ÃË»á¤Ï1972Ç¯¡¢¹Åç¸©Î©¹Åç¾¦2Ç¯½©¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï³°Ìî¼ê¤À¤Ã¤¿¡£Á°Ç¯¤Î1Ç¯½©¤Ë¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é1ÅÙ¡¢Êá¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢¼º³Ê¤Îßà°õ¤ò²¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤¬°ìÅ¾¤·¤Æ3Ç¯½Õ¤ÎÁªÈ´¤«¤é¤ÏÀµÊá¼ê¤ÎºÂ¤Ë¡Ä¡Ä¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡Ö½¤³ØÎ¹¹Ô¡×¤È¡Ö²¾ÉÂ¡×¡¢¡Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¥Õ¥é¥¤¡×¤È¡Ö¥¨¡¼¥¹¤È¤ÎÁêÀ¡×¡¢¡Ö¶¯¸ª¡×¤È¡Ö¶¥Áè¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌîµåÌ¾Ìç¹»¤Î¹Åç¾¦¤ËÆþ³Ø¤·¤¿Ã£Àî»á¤À¤¬¡¢ÌîµåÉô¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ï¹â¤¯¡¢1971Ç¯¤Î1Ç¯²Æ¤ÎÌò³ä¤Ï¡Ö¥Ð¥Ã¥È¥Ü¡¼¥¤¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î²Æ¤Î¹Åç¾¦¤Ï¹ÅçÂç²ñ½à·è¾¡¤Ç¹ÎÍ¤Ë2-4¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢»î¹ç¿Ê¹Ô¤òÌÛ¡¹¤È¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£¡Ö¡Ê¹ÅçÂç²ñ³«ºÅ¤Î¹Åç¡Ë»ÔÌ±µå¾ì¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥«¡¼¥×¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢»ÔÌ±µå¾ì¤ÎÅÚ¤ò»ý¤Ã¤Æµ¢¤í¤¦¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤Í¡¢¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¤Ë¤½¤ÎÅÚ¤ò°ìÀ¸·üÌ¿¤Ä¤±¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤ÎÃ£Àî»á¤Ï³°Ìî¼ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²Æ¤ÎÂç²ñ¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¿·¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¹Åç¾¦¤Ï½©µ¨¹ÅçÂç²ñ¤òÀ©¤·¤¿¡£¼¡¤ÏÁªÈ´½Ð¾ì¤¬¤«¤«¤ëÃæ¹ñÂç²ñ¡£¤½¤Î¹ÅçÂç²ñ¤ÈÃæ¹ñÂç²ñ¤Î¶¹´Ö¤Ë»×¤ï¤Ì»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¡Ö2Ç¯À¸¤¬½¤³ØÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÄÌ¾ï¤Ï½¤³ØÎ¹¹Ô¤Ë¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¡ÊÃæ¹ñÂç²ñ¤Þ¤Ç¤Ë¡Ë3½µ´Ö¤¯¤é¤¤¤¢¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¤À¤«¤é¤À¤È»×¤¦¡×¡£2Ç¯À¸ÉÔºß¤Î´Ö¤Î1Ç¯À¸¤À¤±¤ÎÎý½¬¡£¤½¤³¤Ç¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î»þ¤Ë¤Ï¤â¤¦1Ç¯¤Ï12¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï1¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Âç¾ë¤Ã¤ÆÆ±µéÀ¸¤À¤±¤É¡¢Èà¤¬¤Í¡¢¾åµéÀ¸¤¬¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤«¤é²¾ÉÂ¤ò»È¤Ã¤ÆÎý½¬¤òµÙ¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø¤ªÊì¤µ¤ó¡¢Ê¢¤¬ÄË¤¤¡£³Ø¹»¤ËµÙ¤ß¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¡¢Áá¤¯ÅÅÏÃ¤·¤Æ¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤Í¡£¤Ç¡¢µÙ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¡Ø¤¸¤ã¤¢ÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤³¤¦¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡Ø¤¤¤ä¡¢¤À¤¤¤Ö³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼£¤Ã¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¤½¤³¤Ç²¾ÉÂ¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤ï¤±¡£Èà¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î±éµ»ÎÏ¤À¤Ã¤¿¤è¤Í¡×
¡¡¤½¤Î·êËä¤á¤ÎÊá¼ê¤ËÃ£Àî»á¤¬Ç÷ÅÄËÔÀ®´ÆÆÄ¤«¤é»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¥·¡¼¥È¥Î¥Ã¥¯¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£Ç÷ÅÄ¤µ¤ó¤ÎËÜ¤È¤«¤Ë¤Ï¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤·¤¿¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤ä¤ì¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤À¤±¡£¥Ü¡¼¥ë²ó¤·¤ò¤·¤¿¤é¡¢¸ª¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¡Ø¤¤¤¤¸ª¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡Ù¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ä¡Ä¡£¡ÊÆþÉô¤·¤Æ¡ËÈ¾Ç¯¤¯¤é¤¤·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¤Í¡£¤Þ¤¡¡Ê¸ª¤Î¶¯¤µ¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡Ë¤½¤ì¤Û¤ÉÁê¼ê¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ò¤ä¤ì¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡£
¡¡¤½¤ì¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÊá¼êÅ¾¸þ¡£¡Ö¡ÊÌîµåÉôÄ¹¤Î¡ËÈ«»³¡Ê·½»Ê¡Ë¤µ¤ó¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¥ß¥Ã¥È¤ÏÉôÈñ¤ÇÇã¤¦¤«¤éÎÎ¼ý½ñ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤³¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ï¤ì¤Æ¤Í¡£3Ëü±ß¤Á¤ç¤Ã¤È¤¹¤ë¤¤¤¤¥ß¥Ã¥È¤òÇã¤Ã¤¿¤é¡Ø¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¹Í¤¨¤í¡Ù¤Ã¤ÆÅÜ¤é¤ì¤¿¡£¡ØÌá¤·¤Ë¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡Ø¤â¤¦¤¤¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤«¤é¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼Îý½¬¡£¤Ç¤â¤Í¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¥Õ¥é¥¤¤¬¤¦¤Þ¤¯Êá¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÌÜ¤¬°¤¤¤«¤é¡£¡Ê¶õ¤Ë¡Ë±À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÊá¤ì¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¿¿¤ÃÀÄ¤À¤ÈÊá¤ì¤Ê¤¤¡£Ç÷ÅÄ¤µ¤ó¤â¡¢¹â¤¯¾å¤²¤ë¤ó¤Ç¤Í¡×¡£
¹â¹»2Ç¯½©¤Ë¤Ïº¸Íã¼ê¤ÇÃæ¹ñÂç²ñ¤òÍ¥¾¡
¡¡¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£¡ÖÃæ¹ñÂç²ñ¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¥¨¡¼¥¹¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎºØÆ£ÎÏ¤µ¤ó¤¬¡Ê±¦¼êÌô»Ø¤ò¡Ë¹üÀÞ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡£¤½¤·¤Æ»×¤ï¤Ì»ØÎá¤ò¼õ¤±¤¿¡£¡Ö2ÈÖ¼êÊá¼ê¤ÎÀèÇÚ¤â¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê1²óÀï¤Î¡ËÌø°æ¤È¤Î»î¹çÁ°Æü¡¢Ç÷ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¡ØÌÀÆü¤Ï¤ªÁ°¤ò¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç¹Ô¤¯¡£¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ª¤¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤¦¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ã¤Æ¥É¥¥É¥¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡£¤À¤Ã¤Æ¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¥Õ¥é¥¤¤¬Êá¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡×¡£
¡¡ÁªÈ´¤¬¤«¤«¤ëÂç²ñ¤À¤±¤Ë¶ÛÇ÷¥à¡¼¥É¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅöÆü¡¢°ìÅ¾¤·¤Æ¥¹¥¿¥á¥ó¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö»î¹ç¤ÎÄ«¤ËÇ÷ÅÄ¤µ¤ó¤¬¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ªÁ°¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï¤ä¤á¤ë¡£¹ü¤¬ÀÞ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡ÊºØÆ£¡ËÎÏ¤ò»È¤¦¡£¤ªÁ°¤¬ËþÎÝ¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¥Õ¥é¥¤¤òÍî¤È¤·¤¿Ì´¤ò¸«¤¿¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤¤Ã¤ÈÌ´¤Ï¸«¤Æ¤ª¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¡Ê´ÆÆÄ¤Ï¡Ë¤½¤¦¤¤¤¦¥¸¥ç¡¼¥¯¤â¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Í¡×¡£»î¹ç¤ÏÌø°æ¤Ë3-5¤ÇÇÔÀï¡£Ã£Àî»á¤âÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ç¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¡Íø¤Ï¤Ä¤«¤á¤º¡¢ÁªÈ´½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤âÃ£Àî»á¤ÏÊá¼ê¤È¤·¤ÆÎý½¬¤ò·ÑÂ³¡£Í§¿Í¤Î¥¹¥¹¥á¤Ç¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤ò¤Ä¤±¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤Ï¤è¤¯¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¤À¤¬¡¢ÀèÇÚÊá¼ê¤ÎÊÉ¤ÏÊ¬¸ü¤¯¡¢1972Ç¯¤Î¹â¹»2Ç¯²Æ¤Ï¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏÊá¼ê¼º³Ê¤Îßà°õ¤â²¡¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖÇ÷ÅÄ¤µ¤ó¤¬¡Ø¡ÊÆ±µéÀ¸¡Ë¥¨¡¼¥¹¤ÎÄÑ¡ÊÀµ¼ù¡Ë¤È¹ç¤ï¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤ªÁ°¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÏÌµÍý¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢³°Ìî¤Ë¹Ô¤«¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£·è¤·¤ÆÄÑ¤ÈÃç¤¬°¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¡£2Ç¯½©¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎºÂ¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÇØÈÖ¹æ7¤Îº¸Íã¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡1972Ç¯½©¤Î¹Åç¾¦¤Ï¹ÅçÂç²ñ¤òÀ©¤·¡¢¤³¤Î½©¤ÏÃæ¹ñÂç²ñ¤âÍ¥¾¡¤·¤¿¡£Ã£Àî»á¤Ï¡Ö5ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢4-3¤Ç¾¡¤Ã¤¿Ãæ¹ñÂç²ñ·è¾¡¤Î¾¾¹¾¾¦Àï¤Ç¤Ï8²ó¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤ÎÃæÁ°ÂÇ¤âÊü¤Ã¤¿¡£Íâ1973Ç¯¤Î½Õ¤ÎÁªÈ´ÀÚÉä¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤¬¡¢¤³¤Î¸å¤ËÇ÷ÅÄ´ÆÆÄ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¡Ø¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ËÌá¤ì¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¡Ê½©¤ÎÂç²ñ¤Ç¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¡Ë1Ç¯¸åÇÚ¤ÎÌÚÂ¼¤ÈÆ£ËÜ¤È¾¡Éé¤·¤í¡£¾¡¤Ã¤¿¤é¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤¹¤ë¤«¤éÉ¬»à¤Ç¤ä¤ì¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡£¡Ê²¼¤Î¡Ë2¿Í¤Ï¸ª¤¬¼å¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤Í¡¢¤½¤ì¤Ç¡¢¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡Ç÷ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤¿Ëö¤Ë¡¢½Õ¤ÎÁªÈ´¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¯¤Ë¤Ï¡¢Êá¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÃ£Àî»á¤Î¶¯¸ª¤¬É¬Í×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£Êá¼êºÆ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤È¤Ê¤Ã¤¿Ã£Àî»á¤â¡¢¤â¤Á¤í¤óÉ¬»à¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎý½¬¤ËÎå¤ó¤À¡£¡Ö¶ì¼ê¤Ê¥Õ¥é¥¤¤ÎÎý½¬¤â¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£Ìë¡¢¤º¤Ã¤ÈÀ±¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤Í¡£¤º¤Ã¤È¾å¤ò¸þ¤¤¤Æ¡¢À±¤¬ÍÉ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡Ä¡Ä¡×¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢½©¤«¤éÅß¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î²¼µéÀ¸Êá¼ê¤È¤Î¶¥Áè¤Ë¤â¾¡¤Ã¤Æ¡¢½Õ¤ÎÁªÈ´¤«¤é¤ÏÇØÈÖ¹æ2¤ÎÀµÊá¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¹â¹»1Ç¯½©¤«¤é3Ç¯½Õ¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¡È³°Ìî¼ê¢ªÊá¼ê¢ª³°Ìî¼ê¢ªÊá¼ê¡É¤ÈÊÑ²½¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤ÏÊá¼ê¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤¬¡¢¤â¤·¤â1Ç¯½©¤ËÆ±µéÀ¸Êá¼ê¤¬²¾ÉÂ¤ÇÎý½¬¤òµÙ¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤·¤â³°Ìî¼ê¤À¤Ã¤¿2Ç¯½©¤ÎÃæ¹ñÂç²ñ¸å¤ËÇ÷ÅÄ´ÆÆÄ¤¬Êá¼êºÆÅ¾¸þ¤ò¸À¤¤½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡Ä¡Ä¤½¤Î¸å¤ÎÃ£Àî»á¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤â°ã¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê½ÐÍè»ö¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Î¤Á¤Ë¥×¥íÌîµå¤òÊ¨¤«¤»¤ëÌ¾Êá¼ê¤Ø¤ÎÆ»¤ÏÀÚ¤ê³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¡£¡Ê»³¸ý¿¿»Ê / Shinji Yamaguchi¡Ë