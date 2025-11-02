シリーズ7戦で3度目の登板で全て勝利投手に

【MLB】ドジャース 5ー4 Bジェイズ（日本時間2日・トロント）

ドジャースの山本由伸投手が1日（日本時間2日）、敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦で、同点の9回途中から登板。延長11回までを投げ抜き、ワールドシリーズ3勝目を挙げた。大逆転での優勝を決め、試合後には「凄かったです」と試合の感想を口にした。

前日10月31日（同11月1日）の第6戦で先発登板し、6回96球1失点の好投で今シリーズを3勝3敗のタイに持ち込んでいたが、チームをワールドシリーズ連覇に導く大車輪の力投だった。

試合後のテレビインタビューに応じた山本は、優勝がいまだ信じられないような表情。「昨日投げ終わって、治療して一応備えてはいました。今日（試合前に）練習して、行くかもみたいになって、気付いたらブルペンにいて。途中で追いついて、気付いたらマウンドにいました」と試合を振り返った。

単一WSでの3勝は2001年のランディ・ジョンソン以来となる偉業となった。（Full-Count編集部）