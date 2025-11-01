¡ÖÉ×¤Îµ»ö¤Ç¤ªÁû¤¬¤»¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡×ÃæÆü¡¦ÌøÍµÌéÅê¼ê¡ÈÉÔÎÑÊóÆ»¡É¤Ë¸µ¥â¥Ç¥ëºÊ¤¬È¿±þ¡ÖÈà¤Ï¸½ºß¡Ø¡Ê²ÈÄíÆâ¡Ë°éÀ®·ÀÌóÃæ¡Ù¡×¡ÔÉ×ÉØ¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇÅê¹Æ¡Õ
¡¡11·î1Æü¡¢ÃæÆü¤ÎÌøÍµÌéÅê¼ê¡Ê31¡Ë¤ÎºÊ¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ìø¤È¤Î¶¦Æ±Åê¹Æ¤Ç¡¢¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤È¶¦¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û2019Ç¯¤Ë¸µ¥â¥Ç¥ë¤È·ëº§¤·¤¿ÃæÆü¤ÎÌøÍµÌé¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ï¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤âÅê¹Æ
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤ÏÉ×¤Îµ»ö¤Ç¤ªÁû¤¬¤»¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Èà¤Ïº£²ó¤Î·ï¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢²ÈÂ²¤«¤é¸·¤·¤¯¼¸ÀÕ¤ò¼õ¤±ÌÔ¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Èà¤Ï¸½ºß¡Ø¡Ê²ÈÄíÆâ¡Ë°éÀ®·ÀÌóÃæ¡Ù¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤ÊÈà¤ò»äÃ£¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¾Ð´é¤Ç±þ±ç¤·¡¢»Ù¤¨¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¡¢²±Â¬¤â¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×
¡¡10·î22Æü¤Ë¡Ö½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡×¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ö¡Ú¾×·â¥¹¥¯¡¼¥×¡ÛÃæÆü¡¦ÌøÍµÌé¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¶ØÃÇ°¦LINE¡ÔÄ¾·â¼èºà¤ËºÊ¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎÍðÆþ¡ª¡Õ¡×¤ÈÂê¤¹¤ëµ»ö¤À¤Ã¤¿¡£µ»ö¤Î°ìÉô¤ò¸ø³«¤¹¤ë¡£
¡¡ÃæÆü¤ÎÅê¼ê¡¦ÌøÍµÌé¡Ê31¡Ë¤¬ºÊ»Ò¤ò»ý¤Ä¿È¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÈÌ½÷À¤ÈÉÔÎÑ´Ø·¸¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Î¼èºà¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Ìø¤ÏÌÀ¼£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢2016Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÃæÆü¤ËÆþÃÄ¡£21Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢Â¿ºÌ¤ÊÊÑ²½µå¤òÉð´ï¤Ë¡¢ºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¡¢ºÇÂ¿Ã¥»°¿¶¤È¡¢Åê¼ê2´§¤Ëµ±¤¯³èÌö¤Ç¡¢¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿¡£
ÃæÆü¤ÎÌøÍµÌéÅê¼ê¡¡©»þ»öÄÌ¿®¼Ò
¡Ö¤½¤ÎÇ¯¤Ï¡¢¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£º£Ç¯¤Î¿äÄêÇ¯Êð¤Ï1²¯1000Ëü±ß¡£º£µ¨¤Ï±¦¸ª¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Ç4·î¤«¤éÌó2¥«·î¤ÎÀïÀþÎ¥Ã¦¤¬¤¢¤ê¡¢3¾¡5ÇÔ¤ÎÀ®ÀÓ¤ËÎ±¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢8·î¤Ë¹ñÆâFA¸¢¤ò¼èÆÀ¡£Àµ¼°¤ËFAÀë¸À¤¹¤ì¤Ð¡¢·×»»¤ÎÎ©¤ÄÀèÈ¯Åê¼ê¤¬¹¢¤«¤é¼ê¤¬½Ð¤ë¤Û¤ÉÍß¤·¤¤µð¿Í¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎµåÃÄ¤Ë¤è¤ëÁèÃ¥Àï¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¸µ¥â¥Ç¥ë½÷À¤È·ëº§¡¢2»ù¤ÎÉã¤Ç¤â¤¢¤ë¤¬¡Ä
¡¡°ìÊý¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢2019Ç¯8·î¤Ë¸µ¥â¥Ç¥ë¤È·ëº§¡¢2¿Í¤Î»ÒÊõ¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¤¿¡£
¡ÖX»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢ÈþÍÆ³°²Ê¡¦¾ëËÜ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÎCM¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¸µ¥â¥Ç¥ë¡£·ëº§¤·¤¿¤Î¤ÏÌø¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥×¥í3Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¡¢°ì·³¤Ç10¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¤é·ëº§¤ò¸øÉ½¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¡¢¼Â¸½¤µ¤»¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤½¤ó¤ÊÌø¤À¤¬¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¡È±ê¾å¡É¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÌø¤Ï¡¢ÃÏ¸µ°¦ÃÎ¤Ë½»¤à°ìÈÌ¿Í¤ÎA»Ò¤ÈÉÔÎÑ´Ø·¸¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¾×·â¤Î»ö¼Â¤òÌÀ¤«¤¹¤Î¤Ï¡¢A»Ò¤µ¤ó¤ÎÍ§¿Í¡£¤³¤ÎÍ§¿Í¤Ï¡¢2¿Í¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿Åö½é¤«¤éÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£2¿Í¤Î¡ÖÈëÌ©¤Î´Ø·¸¡×¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡½¡½¡£
¡¡¸½ºßÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡×¤ª¤è¤Ó10·î23Æü¡ÊÌÚ¡ËÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÈëÌ©¤Î´Ø·¸¡×¤ÎÆë¤ì½é¤á¡¢Ç³¤¨¾å¤¬¤ëÌø¤Î¥ÉÄ¾µåLINE¡¢Ìø¤Ø¤ÎÄ¾·â¼èºà¡¢¾ðÊó¤òÊ¹¤¤Ä¤±¤¿Ìø¤ÎºÊ¤Ë¤è¤ëÈ½Äê¤Ê¤É¤ò¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Éô¡¿½µ´©Ê¸½Õ 2025Ç¯10·î30Æü¡¦11·î6Æü¹æ¡Ë