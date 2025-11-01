韓国の李在明大統領が、きょう記者会見を行い、日韓首脳会談後の高市総理の印象について「とても立派な政治家だ。心配事がすべて消えた」などと述べました。

韓国 李在明 大統領

「（高市総理と）会う前は、心配をしなかったわけではないのですが、直接お会いして、かなりの時間対話を交わしてみると、ただ同じ考えを持っているとても立派な政治家だという気がしました。心配事が全て消えました」

韓国の李在明大統領はきょう、このように述べ、日韓首脳会談で高市総理と対話し「心配事が全て消えた」と述べました。

また、今後については「未来に向けてともに手を取り合って進み、韓国と日本が互いに役立つ関係に十分発展できる。これからの日韓関係が楽しみ」と話しました。

おととい行われた日韓首脳会談では、シャトル外交を続けていくことで一致していますが、李在明大統領は次回は高市総理の地元・奈良県を訪問したいと述べたということです。