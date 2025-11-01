Photo: mio

駐車中の車が「部屋」になる。

東京ビッグサイトにて開催中のモビリティの祭典『Japan Mobility Show 2025』に、今年もやってきました（会期は2025年11月9日まで）。そこで見つけたのが、あのシャープが開発したEV。シャープによると「自家用車は95％近く駐車場にいる」らしく、この時間を活用するべく開発したのだとか。

シャープの技術力が詰まった車内空間

「LDK+（エルディーケープラス）」は“リビングルームの拡張空間”をコンセプトにした、シャープとして初めての車。

電気自動車の選択肢が増える昨今、この車にしかないと感じたのは、部屋のような快適さとパーソナルスペース感。こうして液晶シャッターを閉じると窓が透けなくなり、完全プライベート空間に。

そして、助手席と運転席の間のコンソールボックスを後部座席側にスライドすると、テーブル兼プロジェクターに早変わり。あとは、後部座席上部に設置されたスクリーンをおろして、運転席を180度回転させると、シアタールームになります。

このコンソールボックスは、シャープ独自の空気浄化技術 プラズマクラスターの空調を搭載。これもさすがシャープだ…。

Photo: mio 着席した時の眺め。コンソールテーブル右端から電源も確保できます

例えばリモートワークや受験勉強など、家族が家にいる時間帯にもパーソナルな時間を持てるというわけです。あとは、車内に電源もあるし楽器の練習にも使えそう。

2027年の市場参入が目標

そして車体は、台湾に本社を置く鴻海科技集團（Foxconn）のEV「Model A」がベース。コンパクトミニバンの位置付けですが、車内はEVならではの平らな床で広々していました。

このLDK+はコンセプトモデルだというものの、2027年のEV市場参入を目標にしているのだとか。

確かにせっかく車を持っているのなら、走っている時間以外も活用できていいはず。シャープの作る車は、もはや「離れ」な快適空間でした。

Source: シャープ