ベッツが3回に2点適時打を放った

【MLB】Bジェイズ ー ドジャース（日本時間1日・トロント）

ドジャース・山本由伸投手は10月31日（日本時間11月1日）、敵地カナダ・トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第6戦に先発登板した。3回に試合が動き、ドジャースが3点を先制。不振にあえぐムーキー・ベッツ内野手が貴重な2点適時打を放った直後、山本の“行動”に「同じ気持ちだよ」「涙出た」とファンも注目している。

山本は2回までにゼロに抑えると3回だった。トミー・エドマン内野手の二塁打で好機を作り、2死二塁から大谷翔平投手が申告敬遠を受けた。その後、ウィル・スミス捕手が左翼後方へ適時二塁打を放った。フレディ・フリーマン内野手が四球で出塁し、打席にはベッツ。試合前までの段階でWS打率.130と苦しんでいた男は2ストライクに追い込まれた。

沸き立つ場内。しかし5球目の高めフォーシームを振り抜いた打球は三遊間を割り、2人の走者が生還した。ロジャースセンターは沈黙した。

その直後だった。ダグアウト内で見守っていた山本は両手を挙げて“バンザイ”。心から喜びを爆発させた。地上波NHKで放送されている注目の一戦だけにファンも続々と反応。「泣ける」「本当に嬉しそう」などと反響が広がった。（Full-Count編集部）