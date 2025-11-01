【LUNASOL】色彩と輝きで魅せる幻想的なホリデーコレクションが限定発売
トータルメイクアップブランド「LUNASOL（ルナソル）」は11月21日、色彩と輝きで魅せる幻想的な「LUNASOL 2025ホリデーコレクション」を限定発売します。
今年のホリデーコレクションのテーマは、“Prismatic Labyrinth”。柔らかな色彩と輝きが交差する、ロマンティックなメイクアップアイテムが勢揃いします。
ルナソルで人気のアイシャドウに加えて、リップオイルやチークなどをラインナップ。冬こそ際立つ血色感に煌めきをプラスして、この時期だからこそ楽しみたい、神秘的なメイクが叶います。
Prismatic Labyrinth
柔らかな色彩と交差する輝き。揺らめく光がロマンティックな世界へ誘う。包み込む幻想、煌めく眼差し。
＜使用アイテム＞
EYES
アイカラーレーションN EX12 Mystic Merge
モノアイカラーレーション EX13 Innocent Breath
FACE
カラーリンググレイズ EX11 Lilac Dream
ラディアントスティックN EX01 Snow Blush
LIPS
イルミネイティングリップオイル EX01 Unicorn Tail
イルミネイティングリップオイル EX03 Night Viola
■ルナソル アイカラーレーションN 限定2種
揺らめき、移ろい、交差する光。
反射し、重なりあう色のスペクタクル。
異なる色相のカラーと輝きが複雑に溶け合い、
透明感のある奥行きを表現。
幻想的な目もとを演出する4色セットアイシャドウ。
まばゆく揺れて、魅惑的な眼差しへ。
◇〈カラーラインナップ〉
EX12 Mystic Merge（限定）
メタリックなオレンジと透明感のあるブルーの揺らめきが神秘的に溶け合うミスティックマージ
EX13 Golden Bouquet（限定）
鮮やかなローズとゴールドのつやめきが調和し華やかに目もとを彩るゴールデンブーケ
◇商品特長
メタリックカラーに異なる色相の発光するようなカラーを重ねて、まばゆい透明感と奥行きのある幻想的な目もとを演出。
A：まばゆい輝きが立体感を与えるカラー
B：発光するような偏光感がニュアンスを与えるカラー
C：メタリックな質感で目もとを美しく彩るカラー
D：光をたたえた軽やかな陰影を与えるカラー
◇HOW TO MAKEUP
1.Cを目尻から目頭に向かってアイホールに太チップで入れ、下まぶたにも入れます。
2.Dを目のキワに細チップで入れ、下まぶたの目尻から3分の1にも軽く重ねます。
3.Aを目頭から3分の2くらいに太チップで入れ、目頭にもくの字に入れます。
4.Bを上まぶた中央にブラシで重ねます。
■ルナソル モノアイカラーレーション 限定3色
瞬くたび、光がめぐり、色が揺らめく。
ひと塗りで色と輝きを繊細に重ねたかのように、
神秘的な奥行きを演出する単色アイシャドウ。
揺らめく偏光パールの光と、透明感のあるまばゆい輝きが溶け合い、
なめらかにまぶたに密着。
多彩な表情をまとい、惹きつけられる眼差しへ。
◇〈カラーラインナップ〉
EX12 Crystal Fragment（限定）
ピュアなホワイトにピンクの光が揺らぎ透明感を引き立たせるクリスタルフラグメント
EX13 Innocent Breath（限定）
ラベンダーのベースカラーにブルーやグリーンの光が揺らめくイノセントブレス
EX14 Topaz Reflet（限定）
まばゆく輝くオレンジブラウンにゴールドやグリーンの光が軽やかなトパーズルフレ
唇に、まばゆい光が浮遊するように。
繊細なパールが揺らめく透明感あふれるオイルが軽やかにのび広がり、
一枚膜でなめらかにフィット、うるおい感に満ちた立体的な口もとを演出するリップオイル。
角度によって表情を変える色と輝きが、幻想的な美しさを表現。
つややかに澄んだ光をまとい、ニュアンスのある唇へ。
◇〈カラーラインナップ〉
EX01 Unicorn Tail（限定）
ピンクニュアンスのホワイトにグリーンやピンクの光が揺れるユニコーンテイル
EX02 Mauve Smoke（限定）
グレイッシュなベージュにバイオレットの光がつやめくモーヴスモーク
EX03 Night Viola（限定）
暗闇に咲く花のようなパープルピンクにブルーの光がきらめくナイトヴィオラ
◇商品特長
うるおい感のある感触で、乾燥による荒れを防ぎます。
美容液成分（保湿）：ヒアルロン酸、オリーブオイル、ホホバオイル、アーモンドオイル、ローズヒップオイル（カニナバラ果実油）、アボカドオイル、ウォーターキープコンプレックス*
*ラウロイルグルタミン酸ジ（オクチルドデシル／フィトステリル／ベヘニル）、ラウロイルグルタミン酸ジ（フィトステリル／オクチルドデシル）、ダイマージリノール酸（フィトステリル／イソステアリル／セチル／ステアリル／ベヘニル）
■ルナソル カラーリンググレイズ 限定1種
冬の冷たい空気に、頬を染めて。
やわらかく発光するようなカラーが溶け込むようになじんで透けるように発色、
肌の美しさが自然に引き立つ。
つややかな色と光を溶け合わせて、
にじみ出るような血色感と美しい立体感を演出する2色セットのチークカラー。
◇〈カラーラインナップ〉
EX11 Lilac Dream（限定）
血色感と透明感を引き立たせるラベンダーピンクにゴールドやピンクの光がつやめくライラックドリーム
◇商品特長
A：透け感のある鮮やかさが頬を染めるように彩るチークカラー
B：しっとりと面でつやめき立体感を際立てるハイライトカラー
■ルナソル ラディアントスティックN 限定1色
みずみずしくつやめいて、やわらかなムードをまとう。
透明感を引き立てるラベンダーに、ピンクやゴールドの光が揺らめいて、あたたかみのある血色感を演出。頬やまぶた、唇などに、みずみずしいツヤや光感を自在にプラスするスティックタイプのハイライト。顔立ちを立体的に魅せ、つややかに高揚したような表情へ。乾燥を防ぎ、うるおいをキープします。
◇〈カラーラインナップ〉
EX01 Snow Blush（限定）
冬の寒空の下で内側からにじむようなピュアな血色感を演出するスノーブラッシュ
◇商品特長
肌がうるおったようなツヤ膜
みずみずしいツヤ膜で、肌の凹凸を目立たせずに、肌そのものがうるおったようなツヤ感を実現。
しっとりとした感触でうるおいをキープ
美容液成分（保湿）：オリーブオイル、ホホバオイル、アーモンドオイル、ローズヒップオイル（カニナバラ果実油）、スクワラン
■商品概要
2025年11月21日 限定発売
・「ルナソル アイカラーレーションN（カネボウ化粧品）」限定2種 7,700円
・「ルナソル モノアイカラーレーション（カネボウ化粧品）」限定3色 3,520円
・「ルナソル イルミネイティングリップオイル（カネボウ化粧品）」限定3色 3,520円
・「ルナソル カラーリンググレイズ（カネボウ化粧品）」限定1種 6,820円
・「ルナソル ラディアントスティックN（カネボウ化粧品）」限定1色 4,950円
LUNASOL（ルナソル）公式サイト：https://www.lunasol-official.com/lp/holidayitems/25_11#collection
（エボル）