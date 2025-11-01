レッズ、ナショナルズの元GM、ボウデン氏が予想

ヤクルトの村上宗隆内野手は今オフ、ポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指すとされている。レッズとナショナルズでGMを務めた経験があるジム・ボウデン氏が「オフシーズンのトップ50FA選手ランキング」と題し公開した記事で、村上を12位にランクインさせた。

村上は今季、度重なる怪我もあり、わずか56試合に出場に留まった。それでも打率.273、リーグ3位の22本塁打、47打点をマーク。後半戦は本塁打を量産していた。

ボウデン氏は「MLBでは、打率.240〜.260程度、30本塁打の真のパワーを持つタイプの打者と評価されている。守備面では、三塁手としては平均以下で、一塁手としてはまずまず（平均的な）のレベルだ」と評価。「通算出塁率は.394だ。25歳という年齢は、まさに全盛期に入る時期である」と年齢

同氏の契約予想は6年1億6000万ドル（約246億3520万円）。これはフレディ・フリーマン内野手がドジャースと結んだ6年1億6200万ドル（約249億7360万円）に匹敵する。一方で唯一の懸念は怪我の影響。「フリーエージェントでは引く手あまたになると予想されているが、怪我の経歴が各球団の評価に影響を与える可能性はある」と綴った。（Full-Count編集部）