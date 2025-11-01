敵地でのワールドシリーズ第6戦に「1番・指名打者」で出場

【MLB】Bジェイズ ー ドジャース（日本時間1日・トロント）

ドジャースの大谷翔平投手は31日（日本時間11月1日）、敵地で行われるブルージェイズとのワールドシリーズ第6戦に「1番・指名打者」で出場する。シリーズは第5戦を終えて2勝3敗でブルージェイズがリード。ドジャースは勝てば2年連続のワールドシリーズ制覇に“逆王手”をかけることができる。

大谷は29日（同30日）の第5戦に「1番・指名打者」として出場。4打数無安打に終わり、2試合連続ノーヒットでポストシーズン打率は.250となった。28日（同29日）の第4戦では「1番・投手兼指名打者」として、ワールドシリーズ史上初の投打二刀流での出場となった。WS初登板は7回途中まで6奪三振1四球6安打4失点。ポストシーズン（PS）初黒星を喫した。バットでは3打数無安打1四球。チームは6失点で完敗していた。

またも“大合唱”を聞くことになるか。25日（同26日）、敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第1戦には「1番・指名打者」でスタメン出場。7回の第4打席で2ランを放った。すると、9回2死で迎えた第5打席では敵地から「We don’t need you！」のチャントが起こった。26日（同27日）の第2戦は4打数1安打だった。

27日（同28日）の第3戦は延長18回、6時間超の大接戦を勝ち切ってシリーズを2勝1敗とした。大谷は2本塁打を含む4打数4安打3打点3得点。5つの四球を選び、勝利に貢献していた。1試合4敬遠、9出塁でワールドシリーズ新記録を作った。

チームは第5戦でムーキー・ベッツ内野手を4年ぶりの3番に置いたが、第6戦で再び打線にテコ入れ。2番にウィル・スミス捕手が入り、ベッツは4番で起用された。センターにはトミー・エドマン内野手が入った。

昨季はワールドシリーズ第2戦でスライディングをした際に左肩を痛め、亜脱臼と診断されていた。その後も試合には出続けたが、シーズンオフに手術を行った。勝てば3勝3敗となり“逆王手”となる大一番。先発は第2戦のマウンドを託された山本由伸投手が務める。（Full-Count編集部）