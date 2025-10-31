無印良品の「ベイカーパンツ」を色違い・サイズ違いで着こなすコーデを紹介します。教えてくれたのは、大人のカジュアルコーデについての著書をもつ、フォロワー7万人以上のインスタグラマー・canariaさん（身長160cm）。無印良品週間中にもおすすめのアイテムをピックアップします。

コーデがまとまる！秋にも活躍するベイカーパンツ

去年無印良品で見つけた「洗いざらし ヘリンボーンベイカーストレートパンツ（税込3990円）」。カーキ（XL）とアイボリー（M・XL）の計3本をもっています。やわらかな生地でゴワゴワとしていないので、履き心地よく感じています。

【写真】ウエストがゆるいときのボタンの留め方

このアイテムを見つけたとき、「サイズを大きくして、ウエストを絞ってみたらどうだろう？」と思い、M・L・XLを試着してみました。

Mはウエストも含めてぴったりのサイズ感で、スタイルがよく見えます。Lはダボッとしたシルエットが少しものたりなかったので、今回はスルー。

XLサイズは古着っぽい印象になります。ウエストにはすき間ができましたが、ボタンをベルトループに引っかけることで、問題なく履きこなせています。

あまりに履き心地がよかったので、今年はアイボリーのXLサイズも新調しています。

●2色買いでファッションの幅も広がる

アイボリーは黒・ブラウンなど、どんな色や素材にも合わせやすい万能さがポイント。一方のカーキは、くすんだ色合いが魅力で、秋のトレンドを気軽に取り入れられるので重宝しています。同じパンツですが、合わせ方次第でおしゃれの幅も広がるので、色違いで着まわしています。

黒×カーキできれいめな大人コーデに

パンツにボリュームがあるので、合わせるトップスは少しコンパクトなものを選びました。辛口な雰囲気に仕上げたかったので、アクセサリー代わりのサングラスをかけています。

黒のバッグはレザーとカゴの組み合わせなので重くなりすぎず、大人っぽいきれいめコーデにまとめてくれます。

＜着用アイテム＞

・トップス：ZARA

・サングラス：ユニクロ

・バッグ：エバゴス

・シューズ：H&M

カーキ合わせで統一感を演出

素材違いのカーキアイテムを合わせたワントーンスタイル。シンプルなアイテムを色で楽しんでいます。

バッグは大きめのものを合わせてかっちりしすぎない雰囲気にしつつ、足元はレオパード柄を合わせてブラウンをリンクさせました。少量ですがネックレスとバングルのゴールドのツヤ感もアクセントになっています。

＜着用アイテム＞

・トップス：ジャーナルスタンダード

・バッグ：シップス

・シューズ：H&M

ピンク×カーキで甘めな雰囲気にもなる

かっこいいカーキのパンツを甘めな服装にしてみました。シアー素材でピンクのカットソーの上にパールネックレスをつけ、ネイルもピンクに。バッグはひと癖プラスしたくて、ギラギラとしたシルバーのミニバッグを合わせました。

＜着用アイテム＞

・トップス：ジャーナルスタンダード

・ネックレス：カナリアアクセサリー

・バッグ：ZARA

・シューズ：コンバース

アイボリー×小物のブラウンで引き締める

GUで見つけたメッシュセーターで、アイボリーの色味に合わせたワントーンスタイルにしました。足元もスキンカラーの靴をチョイス。バッグやメガネの小物で少しだけ濃いブラウンをプラスして、コーデ全体を引き締めました。

＜着用アイテム＞

・トップス：ジーユー

・バッグ：グリーンレーベルリラクシング

・シューズ：シテン

黒×アイボリーでほどよい抜け感も

パンツ以外を黒でまとめたスタイル。パンツはサイズ感がぴったりなので、トップスはやや大きめでゆったりしたものを選びました。そのおかげか、抜け感もありつつ、カジュアルな印象もプラス。

＜着用アイテム＞

・トップス：無印良品（メンズ）

・スカーフ：サンローラン／ヴィンテージ品

・バッグ：クレドラン

・シューズ：ロッタデザイン

モカ×アイボリーで淡さのバランスが◎

カジュアルになりすぎないように、きれいめな印象のモカブラウンニットを着ました。トップスはメンズアイテムで少しゆとりをもたせて。

足元はスニーカーなので、かわいらしい印象のミニバッグを合わせたり、ゴールドバングルやバッグチャームをつけたりして、ツヤ感を意識。メガネや腕時計などの小物でブラウンをたして、バランスのよいコーデになりました。

＜着用＞アイテム

・トップス：ユニクロ（メンズ）

・バッグ：シップス

・バッグチャーム：スローブイエナ

・シューズ：コンバース

カジュアルにするもよし、上品に着こなすもよし。幅広く楽しめる「ベイカーパンツ」を一度手にとってみてはいかがでしょうか？

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください