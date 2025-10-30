俳優たちも多く観戦に訪れた第4戦

【MLB】Bジェイズ 6ー2 ドジャース（日本時間29日・ロサンゼルス）

女優のシドニー・スウィーニーさんが28日（日本時間29日）、ドジャースタジアムで行われたドジャース-ブルージェイズのワールドシリーズ第4戦を現地で観戦した。大谷翔平投手のユニホームを着用し、爽やかなショートパンツ姿で登場。MLB公式SNSも注目している。

スウィーニーさんはインスタグラムのフォロワー2512万人を誇る人気女優。同戦は大谷が二刀流で出場しており、ドジャースの大谷のユニホームにデニムのショートパンツを合わせたコーディネートで姿を見せた。

MLB公式インスタグラムは「ハリウッドの人々がドジャー・スタジアムでのワールドシリーズのためにやって来た」と、球場入りするスウィーニーの様子を公開。本人もインスタグラムで名物のドジャードッグを食べる様子などを投稿している。

人気女優の観戦にファンからは「何て美しい」「ワオ」などとコメントが寄せられていた。同戦にはブラッド・ピットさんやオースティン・バトラーさんなど、俳優たちも多く観戦に訪れていた。（Full-Count編集部）