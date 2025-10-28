“横浜花博”トゥンクトゥンク×サンリオがコラボ！ 11．7から第1弾グッズ発売 キティ＆トゥンクトゥンク撮影会も
2027年に横浜で開催されるGREEN×EXPO 2027（正式名称：2027年国際園芸博覧会）公式マスコットキャラクターのトゥンクトゥンクと「サンリオキャラクターズ」がコラボレーションした商品が、11月7日（金）に、EXPO 2027 オフィシャルストアなどで発売される。同日には、東京・丸の内オアゾにあるEXPO 2027 オフィシャルストア 丸善 丸の内店で、トゥンクトゥンクとハローキティとの3ショット写真撮影会も開催される。
【写真】全部で7種類！ トゥンクトゥンク×サンリオの第1弾コラボアイテム一覧
■撮影会は事前抽選予約制
今回GREEN×EXPO 2027公式ライセンス商品として登場するのは、ハローキティをはじめとするサンリオキャラクターズと、トゥンクトゥンクがコラボレーションしたデザインの全7種類のアイテム。
第1弾では「クリアファイル」「アクリルキーホルダー」「ステッカーS」「ミニタオル」「巾着」「Tシャツ」「Tシャツ（子ども）」がラインナップとなっている。
また、本コラボレーションを記念し、EXPO 2027 オフィシャルストア 丸善 丸の内店では、トゥンクトゥンクとハローキティが登場し、来店者との3ショット写真撮影会を開催（事前抽選予約制）。
13時00分〜と15時00分〜の2回開催され、各回30組が参加できる。「2027年国際園芸博覧会公式ライセンス商品【公式】」Instagramをフォローし、DMに「トゥンクトゥンクへの応援メッセージ」と「ご参加希望時間の番号」を記載して送信で応募完了。当選者への連絡は10月31日（金）ごろを予定しているという。撮影に使うスマートフォンやカメラは持参必須。写真はグループごとに1枚撮影可能だ。
