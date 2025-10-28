大谷が2発＆ワールドシリーズ初登板の佐々木は1回2/3を無失点

【MLB】ドジャース ー Bジェイズ（日本時間28日・ロサンゼルス）

ドジャース-ブルージェイズのワールドシリーズ第3戦は27日（日本時間28日）、ドジャースタジアムで行われ、延長にもつれこむ大接戦となった。大谷翔平投手が2本塁打と大活躍。日本でも中継に釘付けのファンが多いようで「延長戦が終わらないから外出できない」「野球終わったら仕事しようと思ってるけど全然終わらないw」など“悲鳴”が上がっている。

日本時間午前9時すぎに始まった一戦。大谷は第1打席にエンタイトル二塁打を放つと、第2打席は右越えソロ、第3打席は左中間を破る適時二塁打、第4打席は左中間へ同点ソロと打ちまくった。ポストシーズンでは通算11号となり、松井秀喜を抜く日本人最多。また今季のポストシーズン8号は球団最多タイで、ランディ・アロザレーナ（2020年、レイズ）の10本まで2本差とした。しかしその後の第5、第6打席は申告敬遠で勝負を避けられた。

また佐々木朗希投手は8回1死一、二塁で自身初のワールドシリーズのマウンドへ。ピンチで好救援し、イニング跨ぎとなった9回も無失点。1回2/3を1安打無失点で役目を終えた。

延長の大熱戦は続く。SNS上には「ワールドシリーズの試合が終わらないから、昼ごはん食べたりその他いろいろ出来ないな〜。それにしてもしびれる試合だ」「そろそろテレビから離れなきゃいけないのに」「WS終わらないからジムに行けない」「終わらないと動けない」「昼休憩に終わらないのみんな午後の仕事そわそわだな」「さあ、ドジャースの結果でも、と思ったら、まだ試合してた」といった声があった。（Full-Count編集部）