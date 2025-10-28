ダイソンは、2024年9月に発売したアクティブノイズキャンセリング（ANC）搭載ヘッドホン「Dyson OnTracヘッドホン」が日本のバッグブランド「PORTER」とコラボレーションした「Dyson OnTrac | PORTER limited-edition headphones and shoulder bag」を発表。コラボレーション限定カラーの「Dyson OnTracヘッドホン」と、PORTERが特別に制作したショルダーバッグを組み合わせた限定アイテムを全世界380個限定で2025年12月に発売します。

Dover Street Market Ginzaで先行公開

12月の発売に先駆けて、同コラボレーションアイテムがDover Street Market Ginza（ドーバー ストリート マーケット ギンザ）が開催する特別イベント「OPEN HOUSE」内のプログラムとして、10月24日から25日の2日間限定で独占先行公開されました。

イベントではコラボアイテムをショーケースに展示していた他、着せ替え可能なアウターキャップ、イヤークッションを含む製品の展示、試聴ブースが用意され、来場者が製品を体験することができました。

OnTracは40mm径で16Ωのネオジムスピーカードライバーを搭載し、可聴域を超える6Hzから21kHzの周波数までクリアな音の再生を実現しています。8個のマイクにより1秒に38万4000回、周囲の音をモニタリングして最大40dBまでノイズを低減する強力なANC機能を搭載するのが特徴です。

ダイソンが「Dyson OnTracヘッドホン」を発売 アウターキャップやイヤークッションのカラーをカスタマイズできるANC搭載ヘッドホン

コラボカラーのヘッドホンとショルダーバッグがセットに

コラボカラーのヘッドホンはオレンジとオリーブの2色のイヤークッションが付属して着せ替えが可能。アウターキャップにはPORTERのロゴがプリントされています。

オレンジとイエローのファスナーが目を引くショルダーバッグは、内部にDysonと吉田カバンのブランドタグ、吉田カバン90周年ロゴを縫い付けています。ショルダーベルトには、ヘッドホンをかけるストラップが付属。

パーツを樹脂に封入したシリアルナンバー入りのキーホルダーが付属します。

2025年12月から世界各国のダイソンおよびPORTER STOREにて発売予定で、全世界380個限定。価格は11万8690円（税込）です。