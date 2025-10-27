¤µ¤Ã¤½¤¯¤ÎàÂç»Å»öá¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÏÆþÇ°¤Ê¡Ö¥È¥é¥ó¥×¥·¥Õ¥È¡×¤ÇÂçÅýÎÎ¤Î¿´¤Ä¤«¤á¤ë¤«
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬£²£·Æü¤«¤é£²Çñ£³Æü¤ÎÍ½Äê¤ÇÍèÆü¤¹¤ë¡£¥Û¥¹¥ÈÌò¤È¤Ê¤ë¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï½¢Ç¤¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥É¥¿¥Ð¥¿¤ÎÃæ¤ÇÀ¯¸¢¤Î¹ÔÊý¤òº¸±¦¤¹¤ëÂç»Å»ö¤È¤Ê¤ë¡£°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤Î°äÉÊ¤«¤éÀÐÇËÌÐÁ°¼óÁê¤Î¿ÍÌ®¤Þ¤Ç¥Õ¥ë³èÍÑ¤·¤Æ¡¢Æñ¶É¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÍèÆü¤Ï£²£°£±£¹Ç¯¤ÎÂè£±¼¡À¯¸¢°ÊÍè¡¢Ìó£¶Ç¯¤Ö¤ê¡££²£·Æü¤Ë¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤«¤éÅìµþ¤ËÆþ¤ê¡¢¹Äµï¤ÇÅ·¹ÄÊÅ²¼¤ÈÌÌ²ñ¤¹¤ë¡££²£¸Æü¤ÎÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¸å¤Ë¤Ï¡¢ÊÆÂçÅýÎÎÀìÍÑµ¡¡Ö¥Þ¥ê¡¼¥ó¥ï¥ó¡×¤Ë¹â»Ô¼óÁê¤ÈÆ±¾è¤·¡¢²£¿Ü²ì´ðÃÏ¤Ø°ÜÆ°¡£¸¶»ÒÎÏ¶õÊì¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤ò»ë»¡¤¹¤ë¡££²£¹Æü¤Ë£Á£Ð£Å£Ã½ÐÀÊ¤Î¤¿¤á¡¢´Ú¹ñ¤Ø½ÐÈ¯¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤Ï£²£µÆü¡¢ÅÅÏÃ¤Ç½é¤á¤Æ¥È¥é¥ó¥×»á¤È²ñÃÌ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö²÷³è¤Ç³Ú¤·¤¤Êý¡×¤È°õ¾Ý¤ò½Ò¤Ù¡¢¡ÖÆüÊÆÆ±ÌÁ¤Î¶¯²½¤Ï»ä¤ÎÀ¯¸¢¤Ç³°¸ò¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ÎºÇ½ÅÍ×»ö¹à¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤âÊóÆ»¿Ø¤Ë¡Ö¹â»Ô»á¤Ï°ÎÂç¤Ê¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿°ÂÇÜ»á¤Î¿ÆÍ§¤À¡£Èà½÷¤ò¤È¤Æ¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¹¥°ÕÅª¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡´û¤Ë¹â»Ô¼óÁê¤ÏÆþÇ°¤Êà¥È¥é¥ó¥×¥·¥Õ¥Èá¤òÉß¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï°ÂÇÜ»á¤Î°äÉÊ¤ò¤ªÅÚ»º¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡££±£¶Ç¯¤Ë¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÂçÅýÎÎ½¢Ç¤Ä¾Á°¡¢°ÂÇÜ»á¤ÏËÜ´Ö¥´¥ë¥Õ¤Î¶â¿§¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò¼êÅÚ»º¤Ë¤·¡¢¥´¥ë¥Õ³°¸ò¤Çå«¤òÃÛ¤¤¤¿¡£À¸Á°¤Ë°ÂÇÜ»á¤¬»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¤Î¤Û¤«¤Ë¾¾»³±Ñ¼ù¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥´¥ë¥Õ¥Ð¥Ã¥°¡¢¶âÂôÅÁÅý¹©·Ý¤Î¶âÇó¥´¥ë¥Õ¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤òÂ£Äè¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¾¼·ÃÉ×¿Í¤âÆ±°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£°ÂÇÜ»á¤ÎÀµ¼°¤Ê¸å·Ñ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤ªÅÚ»º¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Û¥¹¥ÈÌò¤âµìÃÎ¤Î¿Íºà¤òÂ·¤¨¤¿¡£ÀÐÇËÁ°À¯¸¢¤ÎÀÖÂôÎ¼À¸·ÐºÑºÆÀ¸Áê¡ÊÅö»þ¡Ë¤Ï´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Ç£Í£Á£Ç£Á¥¥ã¥Ã¥×¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤ª¤É¤±¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Î²û¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£¤½¤Î¼ÂÀÓ¤È·ÑÂ³¤òÇã¤ï¤ì¡¢¿·À¯¸¢¤Ç·Ð»ºÁê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Öº£¸å¤Î´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Î¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤ÏÌÐÌÚÉÒ½¼³°Áê¤¬Ì³¤á¤Þ¤¹¡£Âè£±¼¡À¯¸¢¤ÇÆüÊÆËÇ°×¶¨Äê¤ÎÃ´ÅöÌò¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬à¥¿¥Õ¥Í¥´¥·¥¨¡¼¥¿¡¼á¤ÈÇ§¤á¤¿¤Û¤É¡£ÀÖÂô»á¤Ï£µ£µ£°£°²¯¥É¥ë¤ÎÂÐÊÆÅê»ñÃ´Åö¤Ë¤Ê¤ë¡£ÀÐÇË»á¤ÎºÇÂ¦¶á¤ò¼«¾Î¤¹¤ëÀÖÂô»á¤Î»ÄÎ±¤É¤³¤í¤«³Ê¾å¤²¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ËÜ¿Í¤âÂç´î¤Ó¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ê±ÊÅÄÄ®´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ÁáÂ®¡¢ÀÖÂô»á¤Ï´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Ç¡Ö¥é¥È¤Á¤ã¤ó¡×¤È¸Æ¤Ö¤Û¤ÉÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯¾¦Ì³Ä¹´±¤ò£²£¶Æü¡¢ÀõÁð»û¤äÅìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤Ë°ÆÆâ¡£¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯»á¤ÏÀÖÂô»á¤¬»ÄÎ±¤·¤¿¤³¤È¤ò´¿·Þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Í»ö¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤Ë¤âÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤ÏÊÆÂ¦¤«¤éÍ×Ë¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëËÉ±ÒÈñ¤Î£Ç£Ä£ÐÈæ£²¡ó¤Ø¤Î°ú¤¾å¤²ÌÜÉ¸¤ò£²Ç¯Á°ÅÝ¤·¤·¡¢º£Ç¯ÅÙÃæ¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¡ÖÆüËÜ¤Ç¥¢¥á¼Ö¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÉÔËþ¤òÏ³¤é¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤âÊÆ¥Õ¥©¡¼¥É¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯¤ò¸øÍÑ¼Ö¤Ç£±£°£°Âæ°Ê¾å¡¢Æ³Æþ¤¹¤ë°Æ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤âÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ëºàÎÁ¤È¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£