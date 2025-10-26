事故で脊髄を損傷して車いすで活動している、アイドルグループ仮面女子の猪狩ともか（33）が26日までにX（旧ツイッター）を更新。電動キックボードや電動自転車のシェアリングサービス「Luup」の新車両を報じる記事をうけ、私見をつづった。

猪狩は、日本経済新聞電子版の公式Xアカウントのポストを添付。そこにはLuupが開発したという、着座しての走行が可能な3輪の新車両で三輪の小型ユニバーサルカー「Unimo」の試乗会についてなどが報じられ、見出しには「時速20キロ」などの文字もあった。

猪狩はこのポストに対し「これほぼバイクでは！？ これで免許不要ってまじですか？」と驚きと違和感をうかがわせる投稿をした。

普及している電動キックボード系車両をめぐっては身勝手な危険運転をする利用者が目立ったり、自動車との接触危険性を訴える声が相次ぐなど、ネット上では普及を懸念する声も出ている。

この猪狩の投稿に対し「意味が分かりませんよね。その上、ヘルメットは努力義務なので被らない人がほとんど。道で転んで後ろの車が轢いちゃったら車の過失」「車に乗る身からすればこれが車道に来るとなると怖すぎる」「最高で20km／hなら公道では却って危ないし邪魔にしかならない」「これが無免許とか意味がわからない」「歩道なら危険、車道は邪魔だし乗ってる本人以外迷惑じゃん」などとさまざまな声が寄せられている。