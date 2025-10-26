¡Ú½õ¤«¤Ã¤¿¡ª¡Û¡Ö¼ºÇÔ¤¹¤ë¤«¤â¡Ä¡×¤ÎÉÔ°Â¤È¥¹¥È¥ì¥¹¤ò²ò·è¤¹¤ë¤ªÌòÎ©¤Á¥°¥Ã¥º¥Ê¥ó¥Ð¡¼1
À¸»ºÀ¤Î¥×¥í¡¢¸µ¥Þ¥Ã¥¥ó¥¼¡¼¤Î¾¡´ÖÏÂÂå¤¬¡¢¡Ö²ÈÅÅ¡Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡Ë¡×¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£À¸»ºÀ¤ò¾å¤²¤ë¤Ë¤Ï²ÈÅÅ¡Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡Ë¤¬°ìÈÖ¤ÎÉð´ï¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¤½¤³¤ÇËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢²ÈÅÅÎò40Ç¯¡¢2000°Ê¾å¤Î²ÈÅÅ¤ò¼«Ê¢¤Ç»î¤·¤¿¾¡´ÖÏÂÂå»á¤Ë¤è¤ëËÜ¡¢¡Ø»Å»ö¤È¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë ¾¡´Ö²ÈÅÅ¡Ù¤ÎÃæ¤«¤é¡¢²ÈÅÅ¡Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡Ë¤ò»È¤Ã¤ÆÀ¸»ºÀ¤ò¾å¤²¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤¹ÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦ÀÐÄÍÍý·Ã»Ò¡Ë
ËèÆü¡Ö¼ºÇÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤Ï·ë¹½¥¹¥È¥ì¥¹!?
¡¡»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤·¤Ä¤Ä¤ª¤¤¤·¤¤ÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢·ò¹¯Åª¤Ë¿ÍÀ¸¤Î¹¬Ê¡ÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤¬¥¥Ã¥Á¥ó»Å»ö¤Î¥«¥®¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤âÎÁÍý¤Å¤¯¤ê¤Ï¡¢¡ÖËèÆü¡¢Æ±¤¸¤â¤Î¤ò¤Ä¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖËèÆü¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¤Ä¤¯¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ê¤Þ¤º¤¤¤â¤Î¤ò½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ë¡×¤È»×¤¦¤È¡¢°Æ³°¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢ºÇ¤â¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤è¤¯¤ª¤¹¤¹¤á¤Î²ÈÅÅ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«Æ°Ä´ÍýÆé¡Ö¥Û¥Ã¥È¥¯¥Ã¥¯¡×¤Ç¤¹¡£
Ä´Íý²ÈÅÅ¤À¤È¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤
¡¡¥Û¥Ã¥È¥¯¥Ã¥¯¤Ï¡¢Æé¡Ê¥¹¥È¥¦¥Ö¤ä¥ë¡¦¥¯¥ë¡¼¥¼¡Ë¤Î¥ì¥·¥Ô¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¤¹¤Ù¤Æ»È¤¨¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬Î®¤Ëºî¤ë¤È¤¤â´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÁ´ÂÎ¤Î½ÅÎÌ¤ËÂÐ¤·¤Æ0.6¡ó¤Î±öÊ¬ÎÌ¤Ë¤·¤Æ¡¢ÌîºÚ¤Î¿åÊ¬¤Ê¤É¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤éÌµ¿åÄ´Íý¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤À¤¤¤¿¤¤¤Î¤â¤Î¤Ï¥ß¥¹¤Ê¤¯¤ª¤¤¤·¤¯ºî¤ì¤Þ¤¹¡£
Ë»¤·¤¤¤È¤¤Î¡Ö¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¡×¤Ï¤Ê¤Ë¤è¤êÌ¥ÎÏ
¡¡¤½¤³¤Þ¤ÇÎÁÍý¤ÎÏÓ¤Ë¼«¿®¤Î¤Ê¤¤»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ë»¤·¤¤¤È¤¤Î¤³¤Î¡Ö¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¡×¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤è¤êÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤Ç¤â»È¤¨¤ë
¡¡ºÇ½é¤Ë¥Û¥Ã¥È¥¯¥Ã¥¯¤òÇã¤Ã¤¿¤È¤Ì¼¤Ï¤Þ¤ÀÃæ³ØÀ¸¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÁÇºà¤òÀÚ¤Ã¤ÆÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢Èà½÷¤Ï¤³¤ì¤ÇÎÁÍý¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤¤Þ¤Ç¤Ï»ä¤è¤ê»È¤¤¤³¤Ê¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÎÁÍý·Ð¸³¤¬¤Ê¤¯¤È¤â¤½¤ì¤¯¤é¤¤´ÊÃ±¤Ë»È¤¨¤ë²ÈÅÅ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Õ¤¿¤ò¤¢¤±¤Ê¤¤¡×¡¢¤À¤«¤é¤ª¤¤¤·¤¤
¡¡ÎÁÍý¤¬¤Þ¤º¤¯¤Ê¤ëÍýÍ³¤ÏÂ¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢¡²¹ÅÙ´ÉÍý¤Î¼ºÇÔ¡¢¢¤à¤ä¤ß¤ä¤¿¤é¤Ë¶õµ¤¤Ë¿¨¤ì¤ë¡¢¤Î2ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¥Û¥Ã¥È¥¯¥Ã¥¯¤Î¼«Æ°¥á¥Ë¥å¡¼¤ä¼êÆ°¥á¥Ë¥å¡¼¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¤³¤ì¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤Ï¡Ö²Ê³Ø¡×
¡¡¥Û¥Ã¥È¥¯¥Ã¥¯¤Ï¡¢Ìµ¿å²ÃÇ®¤Î¤Þ¤Þ¶õµ¤¤Ë¿¨¤ì¤µ¤»¤º¤Ë¡Ê¤Õ¤¿¤ò³«¤±¤º¤Ë¡ËÌîºÚ¤äÆù¤ò¼Ñ¹þ¤ó¤À¤ê¤«¤º®¤¼¤¿¤ê¡¢ßÖ¤á¤¿¤ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤Ê¤ó¤Ç¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
²Ð¤Î¤½¤Ð¤Ë¡Ö¤º¤Ã¤È¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×
¡¡°ìÈÌÅª¤ÊÆé¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤«¤º®¤¼¤ë¤È¤¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤Õ¤¿¤ò³«¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Û¥Ã¥È¥¯¥Ã¥¯¤Ï¤½¤ì¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤ë¾å¡¢²Ð¤Î¤½¤Ð¤Ë¤º¤Ã¤È¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÎÁÍýÃæ¤âÂ¾¤Îºî¶È¤Ë¤¢¤Æ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤ÏË»¤·¤¤¤È¤¤Ê¤Ë¤è¤ê½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
°ì¿ÍÊ¬¤â¾å¼ê¤Ë¤Ä¤¯¤ì¤ë
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Û¥Ã¥È¥¯¥Ã¥¯¤Ï¡¢É¸½à¤Ç¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤¤Þ¤¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÎËÀ¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃ»¤¯¡¢1¿ÍÊ¬¡¢2¿ÍÊ¬¤òºî¤ë¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤êÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤â2023Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ö¤â¤Ã¤È¥¯¥Ã¥¯¡×¤È¤¤¤¦ÄÉ²Ã¤Î¤«¤¤Þ¤¼¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡Ê¤Þ¤¼µ»¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ë¤¬Í¥½¨¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò»È¤¦¤È1¿ÍÊ¬¤Ç¤â2¿ÍÊ¬¤Ç¤â¤è¤ê´ÊÃ±¤Ë¡¢¤ª¤¤¤·¤¯ºî¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£