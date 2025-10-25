±ºÏÂ¥µ¥Ý¤¬±þ±ç¤ò¡ÈÊü´þ¡É¡¡´ÆÆÄ¡¢Áª¼ê¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡©¡Ö¥×¥ì¡¼¤Ç¼¨¤»¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤½¤ÎÄÌ¤ê¡×
¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè35Àá¡¡±ºÏÂ0¡½0Ä®ÅÄ¡Ê2025Ç¯10·î25Æü¡¡ºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡±ºÏÂ¤Ï¥Û¡¼¥à¤ÇÄ®ÅÄ¤Ë0¡½0¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£Áê¼ê¤Î6ËÜ¤ò¾å²ó¤ë10ËÜ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Á¤Ê¤¬¤éÌµÆÀÅÀ¡£ºÇ¶á7»î¹ç¤Ç1ÆÀÅÀ¤È¿¼¹ï¤ÊÆÀÅÀÎÏÉÔÂ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á°Àá¤Î²£ÉÍMÀï¤Ë0¡½4¤ÇÂçÇÔ¤·¤¿±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ï¥Á¥ã¥ó¥È¡Ê±þ±ç²Î¤ä¤«¤±À¼¡Ë¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤¿¡£
¡¡¥´¡¼¥ëÎ¢¤Ë¤Ï¡Ö±ºÏÂ¤ÎÃË¤Ê¤é¥×¥ì¥¤¤ÇÀ¼±ç¤ò¾¡¤Á¼è¤ì¡×¤Î²£ÃÇËë¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤¿¡£´Ñ½°¤Ï3Ëü4551¿Í¡£¹¥¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ï´¿À¼¤äÇï¼ê¤¬µ¯¤¤¿¤¬¡¢¥ì¥Ã¥º¤¬¸Ø¤ëÇ÷ÎÏ¤¢¤ë±þ±ç¤ä°ìÂÎ´¶¤¢¤ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï±Æ¤òÀø¤á¤¿¡£
¡¡¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¡ÈÄÀÌÛ¡É¤Ë¥Á¡¼¥à¤âÍý²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥¹¥³¥ë¥¸¥ã´ÆÆÄ¤Ï¸ø¼°²ñ¸«¤ÇÂç¤¤Ê¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¡Ö¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÊý¡¹¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤è¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÊý¡¹¤È°ìÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤½±ºÏÂ¤ÏÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¡£MF´Øº¬¼ç¾¤Ï¡Ö¥×¥ì¡¼¤Ç¼¨¤»¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤½¤ÎÄÌ¤ê¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤ËÃÍ¤¹¤ë¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿°¤ò¤«¤ó¤À¡£
¡¡3»î¹ç¤ò»Ä¤·¤Æ14¾¡11Ê¬¤±11ÇÔ¤Î8°Ì¡£Í¥¾¡Áè¤¤¤Ë¤â»ÄÎ±Áè¤¤¤Ë¤â´ØÍ¿¤·¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤¬¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¿´¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï·ë²Ì¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£DF¥Û¥¤¥Ö¥é¡¼¥Æ¥ó¤Ï¡Ö±ºÏÂ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¸Ø¤é¤·¤¤¤³¤È¡£À¼±ç¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢»Ä¤ê¤Î3»î¹ç¤ÏÀ¼±ç¤ò¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤·¤¿¤¤¡×¤È»ëÀþ¤ò¾å¤²¤¿¡£