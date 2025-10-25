不妊治療グループで「妊娠報告」をした人は"悪"なのか？当事者の本音【ママリ】

©mochidosukoi

また、一からやり直し…妊活の苦悩

不妊治療を行っている、キリコ。今回も期待する結果ではありませんでした…。とてもツラい様子が伝わってきますね。



そんな中、不妊治療クリニックで出会った4人仲間のグループLINEに、一通のメッセージが届きます。「報告」とは、何でしょう？

さらに大ダメージ…素直に祝福できない

妊活仲間からの妊娠報告…。キリコにとっては、最悪のタイミングでした。素直によろこぶことができない キリコ…。

他の仲間の反応は？

不妊治療グループでの妊娠報告…。妊娠報告をした しおりは、不穏な空気を察知したのでしょう。あいさつだけ済ませ、グループから退室してしまいました。



不妊治療は、経験者にしかわからないツラさがありますね。結婚・妊娠・出産・子育て…と、ライフステージが変わるごとに変化する、女性の揺れる心情が丁寧に描かれている作品です。

