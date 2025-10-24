24日、立憲民主党の野田佳彦代表は、記者から高市早苗総理の所信表明演説の受け止めを聞かれ、以下のようにコメントした。

「まず各論で象徴的に表れてたのは、ガソリン税の暫定税率を年内に廃止するということで、自民党とは石破さんとも高市さんとも合意をしていたが、『廃止法案の成立を期す』ということで完全に“後退”した。なぜ今各論から言ったかというと、一事が万事、『決断と前進』という内閣のはずだが私は『先送りと後退』の所信表明演説だったと思う」

記者から「高市総理の演説中のヤジは立憲の新人議員ではないかという指摘もあるが」と聞かれると「私は一番後ろなので、誰がどういうふうに言っているかわからない。でも、この種のヤジはいつもよく聞かれることだ。立憲もやっているかもしれない。他もやっているかもしない」と回答した。

高市総理の演説の最中、「統一教会！」「裏金問題の全容解明しましょう！」「暫定税率廃止後退してる！」など激しいヤジが飛び交い、高市総理が声を張ったり、演説を一旦止めて呆れたような表情でため息をつくような場面も見られた。

この状況に対し、所信表明演説の視聴者からは「初手ヤジ」「野次うっさいわ」「ヤジ、誰？」「静かにしなさい」「ヤジさあ」「なんかやばいのがいるな」「静かにしろよ」「つまみだせよ」「ヤジひど」「ヤジとばしてるのって議員なの？」「ヤジを禁止にしてくれんか」「ヤジ映せ」「さなえメンチ切った」などのコメントが寄せられていた。

