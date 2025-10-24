「東都大学野球２部、日大（降雨ノーゲーム）専大」（２４日、等々力球場）

２３日のドラフト会議で阪神から２位指名を受けた谷端将伍内野手（２１）＝日大＝が一夜明け、専大２回戦に「３番・二塁」で出場した。

試合は五回で降雨ノーゲームと思わぬ幕切れとなったが、指名後最初の試合は２三振に終わり「考えないようにしていたんですけど、やっぱり緊張しました。悪い癖が出たというか、打たないといけないと、ボール球に手を出してしまった」と反省した。

そんな中、思わぬサプライズがあった。試合前の整列で福壽球審が合図すると、専大・中野主将が「指名おめでとうございます」と谷端に声をかけ、相手ナインが拍手。スタンドからも拍手が起こる温かい祝福に、谷端はうれしそうに笑みを浮かべた。

打席では、これまで名前つながりでロッテ・中村奨吾内野手の応援歌の“谷端バージョン”がスタンドから流れていたが、この日は六甲おろしと阪神のチャンステーマの合唱となり「笑っちゃいました」と照れ笑いした。

なお、この試合は２８日（大田スタジアム）に振り替えられることとなった。