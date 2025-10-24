WEST.の神山智洋（32）が24日、所属事務所公式サイトを通じて一般女性と結婚することを発表した。同グループとしては、今年1月に桐山照史（36）が元バレーボール日本代表の狩野舞子さん（37）と結婚して以来2人目の既婚者となる。

神山は「私事で大変恐縮ではございますが、このたび、一般女性の方と結婚する運びとなりました。ファンの皆さま、関係者の皆さまのご支援に恥じぬ存在であり続けられるように、引き続き精進してまいります」と報告した。

2025年は大物芸能人の結婚報告が相次いでいる。1月には、女優の伊藤沙莉がパーソナリティーを務めるインターネットラジオ番組「伊藤沙莉のsaireek channel」で、劇作家の蓬莱竜太氏と結婚したことを発表した。同月には「平成ノブシコブシ」の吉村崇は一般女性と、WEST.の桐山照史は元バレーボール女子日本代表の狩野舞子さんとの結婚を報告した。

2月には「SUPER EIGHT」大倉忠義が一般女性との結婚を発表。お相手が妊娠中であることも報告していた。

ひな祭りの3月3日には、女優の筧美和子が一般男性との結婚を発表した。

4月にはタレントの岡田結実が直筆の文書で結婚を報告。歌舞伎俳優の中村七之助は一般女性との結婚を発表し、所属事務所を通じて「未熟な二人ではございますが今後ともご指導ご鞭撻（べんたつ）のほどひとえにお願い申し上げます」とコメントした

6月にはお笑いコンビ「バイきんぐ」の小峠英二が一般女性との結婚を発表。モデルの泉里香はサッカー日本代表DF谷口彰悟との結婚を報告した。

7月には俳優の松下洸平が結婚を発表。関係者によると、お相手は一般女性だという。

8月にはお笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザーと女優の二階堂ふみが電撃結婚を発表。同月末には女優の趣里と男性7人組「BE:FIRST」のRYOKIこと三山凌輝が結婚を報告。趣里の第1子妊娠も明かされ、9月に出産を報告していた。

9月には声優の内田真礼と石川界人が結婚を報告。声優界のビッグカップルの誕生は大きな反響を呼んだ。

10月には「SUPER EIGHT」村上信五が一般女性との結婚を報告。大倉に続き、グループ2人目の既婚者となった。