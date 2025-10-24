Å¹ÊÞ¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤â¡ª ½©ÍÕ¸¶¤Î¿Íµ¤¥«¥ì¡¼¡Ö¥«¥ê¥¬¥ê¡×¤¬Åìµþ±Ø¥ä¥¨¥Á¥«¤ËÅÐ¾ì
¥Æ¥ì¥Ó¤äWEB¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÂç¿Íµ¤¤Î¡È¥«¥ì¡¼¤ª¤¸¤µ¤ó ¡À(^o^)¡¿¡É¤Ëº£½µ¿©¤Ù¤¿¥«¥ì¡¼¡õ¥¹¥Ñ¥¤¥¹ÎÁÍý¤ÎÃæ¤«¤é¥¤¥Á¥ª¥·¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦Ï¢ºÜ¡£º£½µ¤Ï¡¢Åìµþ±Ø¥ä¥¨¥Á¥«¤ÎTOKYO CURRY QUARTETÆâ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡Ö½©ÍÕ¸¶¥«¥ê¥¬¥ê È¬½Å½§Å¹¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥«¥ì¡¼¤ª¤¸¤µ¤ó ¡À(^o^)¡¿¤Îº£½µ¤Î¥«¥ì¡¼¤È¥¹¥Ñ¥¤¥¹#242¡Û¡Ö½©ÍÕ¸¶¥«¥ê¥¬¥ê È¬½Å½§Å¹¡×
½ÂÃ«¤Î¾®¤µ¤Ê¤ªÅ¹¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢½©ÍÕ¸¶¤Ë°ÜÅ¾¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡Ö¿ÀÅÄ¥«¥ì¡¼¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×Í¥¾¡¡¢¡ÖµÈÌî²È¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¡¢ÍÌ¾·Ý¿Í¤È´Ö¼Ú¤ê¥«¥ì¡¼»ö¶È¤ÎÅ¸³«¤ä¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤Î¥ì¥È¥ë¥È¥³¥é¥Ü¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¸²½¤ÈÍ»¹ç¤·¤¿³Ú¤·¤¯ÀºÎÏÅª¤Ê³èÆ°¤ò¸«¤»¡¢¥«¥ì¡¼¹¥¤¤Ê¤éÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¿Íµ¤¤Î¤ªÅ¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥«¥ê¥¬¥ê¡×¤¬2025Ç¯10·î16Æü¡¢Åìµþ±Ø¥ä¥¨¥Á¥«¤ÎTOKYO CURRY QUARTETÆâ¤Ë¡Ö½©ÍÕ¸¶¥«¥ê¥¬¥ê È¬½Å½§Å¹¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
Å¹Æâ¤Ï½©ÍÕ¸¶¤ÎËÜÅ¹¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÆâÁõ¤Ç¡¢¤Ò¤Í¤ê¤Î¤¤¤¤¿¥µ¥Ö¥«¥ë´¶¤â¤¢¤ëÊ·°Ïµ¤¤¬³Ú¤·¤¤¶õ´Ö¡£¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤â¥Æ¡¼¥Ö¥ëÀÊ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç°ì¿Í¤Ç¤â¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤âÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
¥á¥Ë¥å¡¼¹½À®¤â´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¡Ö¥¢¥¥ÐÀ¹¤ê¥«¥ì¡¼¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤ª¼ò¤È¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¥ß¥Ë¥«¥ì¡¼¤¬¤Ä¤¯¥»¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ±þ¡£
¤Þ¤º¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¡Ö¤ª¤Ä¤Þ¤ß¼ÑÆÚ¡×600±ß¤Ç´¥ÇÕ¡£Ã±ÂÎ¤Ç¤ª¤¤¤·¤¯¡¢¥«¥ì¡¼¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ÑÆÚ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¼ò¤â¿Ê¤ß¤Þ¤¹¤·¥«¥ì¡¼¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤â¤·¤Ä¤³¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¤è¤¤±öÇß¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¥ÐÀ¹¤ê¥«¥ì¡¼¤Ë¤Ï1¤«¤é3¤Þ¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁÏ¶È»þ¤«¤é¤ÎÄêÈÖ¤Ï1¤ÎÊý¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢¥«¥ê¥¬¥ê¥«¥ì¡¼¤È¥¤¥ó¥É¥«¥ì¡¼¤Î¤¢¤¤¤¬¤±¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥¢¥¥ÐÀ¹¤ê¥«¥ì¡¼1¡×¥é¥ó¥Á1,280±ß¡¿¥Ç¥£¥Ê¡¼1,510±ß¤ò¡£
Å¹Ì¾¤ò´§¤·¤¿¥«¥ê¥¬¥ê¥«¥ì¡¼¤ÏÇ»¸ü¤Ç¥Á¡¼¥º¤Î¤è¤¦¤ÊÉ÷Ì£¤â´¶¤¸¤ë¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥«¥ì¡¼¡£¥¿¥¤¥«¥ì¡¼¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦ÃåÃÏ¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¸ÄÀ¤¢¤ë¥Æ¥¤¥¹¥È¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¤¥ó¥É¥«¥ì¡¼¤Ï¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥«¥ì¡¼¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥¤¥ó¥ÉÅª¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò²Ã¤¨¤¿¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÂ¾Å¹¤Î¥¤¥ó¥É¥«¥ì¡¼¤È¤â°ã¤¦ÃåÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬¤Î¤Ã¤ÆËþÂÅÙ¤âÈ´·²¤Î°ì»®¡£
¡ÖÈ¬½Å½§À¹¤ê¥«¥ì¡¼¡×1,800±ß¤Ï¡¢¥«¥ê¥¬¥ê¥«¥ì¡¼¤ÈÀè½Ò¤·¤¿¥¤¥ó¥É¥«¥ì¡¼¤Î¤¢¤¤¤¬¤±¤Ë¸«¤¨¤Æ¼Â¤Ï¥¤¥ó¥É¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¥«¥ì¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥ì¡¼¥Þ¥Ë¥¢¤Ë¸þ¤±¤Æ¿·¤¿¤Ë³«È¯¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤Á¤é¤Î¥«¥ì¡¼¤ÏÈ¬½Å½§À¹¤êÀìÍÑ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¥ê¥¬¥ê¤Î¥¤¥ó¥É¥«¥ì¡¼¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤Ä¤Ä¥¯¥ß¥ó¤ä¥Õ¥§¥ó¥Í¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿¹á¤ê·Ï¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¬¤è¤êÁ°ÌÌ¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë»Å¾å¤¬¤ê¡£¤Û¤É¤è¤¤»ÀÌ£¤â¤¢¤¤¤Þ¤Ã¤Æ³Î¤«¤Ë¥Þ¥Ë¥¢¼õ¤±¤·¤½¤¦¡£¥é¥à¶ú¤¬¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥é¥àÆù¤È¤ÎÁêÀ¤¬¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£
¥«¥ì¡¼½é¿´¼Ô¤Ë¤Ï¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¥«¥ì¡¼¥Þ¥Ë¥¢¤Ë¤â³Ú¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥«¥ê¥¬¥ê¡£¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¿Íµ¤¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ó¤Ê¤ªÅ¹¤¬Åìµþ±ØÄ¾·ë¤Î¾ì½ê¤Ë¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¡£
2025Ç¯10·î¸½ºß¤ÎTOKYO CURRY QUARTET¤Ï¡¢¥¹¡¼¥×¥«¥ì¡¼¡¢²¤É÷¥«¥ì¡¼¡¢¥¤¥ó¥É¥«¥ì¡¼¤Î¿Íµ¤Å¹¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤³¤Ë²Ã¤¨¤ÆÆÈ¼«À¤ò»ý¤Ä¥«¥ê¥¬¥ê¤¬Æþ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢°ÊÁ°¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦³Ú¤·¤µ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤Ê¶õµ¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¥«¥ê¥¬¥ê¤¬¤½¤ÎÂæÉ÷¤ÎÌÜ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¤Ç¤¹¤è¡£
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ
¡ãÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡ä
¢¡½©ÍÕ¸¶¥«¥ê¥¬¥ê È¬½Å½§Å¹
½»½ê : ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÈ¬½Å½§2-1 È¬½Å½§ÃÏ²¼³¹ B1F
TEL : ÉÔÌÀ¤Î°Ù¾ðÊó¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹
Ê¸¡§¥«¥ì¡¼¤ª¤¸¤µ¤ó¡¢¿©¤Ù¥í¥°¥Þ¥¬¥¸¥óÊÔ½¸Éô
