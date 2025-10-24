4日で完売した再生柔軟剤「ReWEAR」より、秋冬限定品が登場！　ホリデーシーズンを彩る、芳醇な赤ワインの深い余韻と至福の香り

I−neが展開する再生ファブリックケアブランド「ReWEAR （リウェア）」 は、10月30日（木）より「再生柔軟剤 チェリーヴィンテージ＆シダーウッド」を公式オンラインストア、各ECモールにて、12月1日（月）より全国のドラッグストア、総合スーパー（一部企業、店舗除く）にて数量限定で発売します。

ReWEARの季節限定品は、「ホワイトシャルドネ＆ダージリンティー」に続き、第二弾となります。この夏初の季節限定品となったシャルドネは想像以上の好評を得て、発売からわずか4日で楽天市場で完売*しました。

*7月4日時点（「リウェア 再生柔軟剤 ホワイトシャルドネ＆ダージリンティー」のみ）および先行発売時（いずれも楽天市場での販売において）

■商品特長

1.【数量限定】「チェリーヴィンテージ＆シダーウッド」の香り

フルーティーなチェリーやブラックベリーに、深みのある赤ワインが合わさり、シダーウッドとムスクが柔らかく残る、芳醇で気品あふれる至福の香り。深い余韻に包まれ、ゆっくり味わいたくなる香りはホリデーシーズンをよりいっそう彩ります。

また、伊豆大島産の桜の樹から剪定の際に廃棄される花を丁寧に手摘みしたアップサイクル原料*1 を香料の一部に使用しています。

*1 捨てられるはずだった廃棄物や不用品を新しい製品にアップグレードすること

2.キー成分「デンマーク産酵素」が衣類表面の毛玉・毛羽立ちを分解*2

サステナビリティ先進国であるデンマークのメーカーが衣類廃棄問題の解決を願い開発した酵素成分を配合。衣類がダメージを受けて毛羽立った部分に酵素が選択的に反応し、繊維を分解・除去することで、色・柄がくっきりとし新品のような仕上がりに。

＜洗濯回数を重ねた実験結果＞

回数を重ねるほどに毛玉や毛羽立ちが除去され、なめらかな質感になり、毛玉や毛羽立ちによる色褪せが軽減しています。

・コットン衣類を洗濯実験環境下で複数回洗濯にて検証。綿や麻など植物由来繊維を含むものを対象としますが、効果は衣類の素材によって異なる場合があり、すべての繊維に対して効果を保証するものではありません。

・使用環境によって効果は異なります。

＜酵素のはたらき（イメージ図）＞

（1）ダメージを受けて毛羽立った部分にのみ反応

（2）毛羽立った繊維を分解・除去

（3）衣類がよみがえる*2。ダメージを受けた部分にだけ反応するため生地を傷めません

*2 毛玉、毛羽立ちを除去すること。コットン衣類を洗濯実験環境下で複数回洗濯にて検証。綿や麻など植物由来繊維を含むものを対象としますが、効果は衣類の素材によって異なる場合があり、すべての繊維に対して効果を保証するものではありません。

◇サステナビリティへの取り組み

ReWEARでは、環境に配慮した素材を使用したパッケージや、香料の一部にアップサイクル*1 原料を使用しています。また衣料をより長く大切に使うことを後押しすることで、衣料廃棄問題の緩和に貢献する一つの方法を提案しています。

【パッケージの環境対応素材について】

ボトル：本体ボトル資材〈バイオマスPE〉

詰替え：包装資材〈バイオマスフィルム〉

■商品概要

●リウェア 再生柔軟剤 チェリーヴィンテージ＆シダーウッド

500mL ／880円

●リウェア 再生柔軟剤 チェリーヴィンテージ＆シダーウッド（詰替）

800mL／1,320円

＜発売日／流通＞

・2025年10月17日：Amazon、楽天市場にて予約販売開始

・2025年10月30日：公式オンラインストア、ECモール（楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピング、Qoo10、ZOZOTOWN、auPay、LOHACO）

・2025年12月1日より順次：全国のドラッグストア、総合スーパー（一部企業、店舗除く）

