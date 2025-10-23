【鴇 ビキニアーマーVer.】 2026年7月 発売予定 価格：23,100円

メディコス・エンタテインメントは、フィギュア「鴇 ビキニアーマーVer.」を2026年7月に発売する。価格は23,100円。

本製品は、ゲーム「シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK」より、ビキニアーマー姿の「鴇」を1/7スケールでフィギュア化したもの。「閃乱カグラ×ドン・キホーテ」コラボの描きおろしイラストを元に、ダイナミックに立体化している。

愛らしい目元と柔らかな微笑みが、大振りの剣とのコントラストを際立てており、豊満な肢体を包み込み、白い柔肌に映えるのはゴールドのビキニアーマー。風に舞う髪やマントは躍動感を、光を反射し輝くアーマーは高級感を演出している。

おなじみの髪飾りはもちろん、兜やマントの装飾などディテールへもこだわりを散りばめているほか、無邪気さと強さ、どちらも持ち合わせた鴇の魅力を存分に楽しめるフィギュアとなっている。

また「MEDICOS ONLINE SHOP」で購入すると、限定特典として「てへぺろウィンク顔パーツ」が付属する。

「鴇 ビキニアーマーVer.」

「MEDICOS ONLINE SHOP」限定特典「てへぺろウィンク顔パーツ」

仕様：彩色済完成品フィギュア スケール：1/7スケール サイズ：全高 約255mm 素材：PVC、ABS

(C)Marvelous Inc.

(C)HONEY PARADE GAMES Inc.

※掲載している写真は開発中のものです。実際の商品とは異なります。