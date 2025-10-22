あいのり桃、親友・クロの恋人と初対面を報告「嬉しい」
人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が21日、オフィシャルブログを更新すると、親友で同じく『あいのり』の元メンバーでブロガーのクロの恋人で起業家の綿島光一氏と初対面を果たしたことを報告。３ショット写真などを公開し、ファンから反響を呼んでいる。
この日、桃は「クロの恋人に初めて会えた…！！！」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「クロの彼氏のこいたんに会えたぁぁぁぁぁ」「嬉しい」「可愛すぎるふたりーーー」と喜びをつづり、桃とクロと綿島氏と３人で楽しそうに寄り添う写真や綿島氏がクロの頬にキスをするラブラブショットを公開した。
桃は「すでに楽しすぎる夜です」「今日は飲みます」「今２件目に移動中！！！」とテンション高めに報告し、ブログを締めくくった。
この投稿にファンからは「ラブラブ〜 うらやましいね」「恋のパワーってすごい」「クロちゃんは幸せそう！」「内面からキラキラ」「どんな美容施術よりも恋するほうが美容にいいことがわかる」「幸せそう」「みんな素敵」「見てる方もワクワク」「クロちゃん一段と可愛くなりましたよね」「こいたんに愛されてて眩しすぎる！」「幸せオーラ出てますね「笑顔が素敵」「楽しそう」「親友だからこそ嬉しいね!!」「見てるだけでニヤニヤ止まらない」「愛し合ってるって最高」「めちゃくちゃラブラブ」「クロちゃんとこいたん本当にお似合い」などの声が寄せられている。
