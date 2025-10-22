DeNA¤Î¿·¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÆü¸þºä46»³¸ýÍÛÀ¤¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡¡¡ÈÇ®Îõ¥Ù¥¤¿ä¤·¡É¡Ä¥Ï¥Þ¥¹¥¿¤Ç2ÅÙ»Ïµå¼°¤ËÅÐÈÄ
µåÃÄ¤Î½é¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì
¡¡DeNA¤Ï22Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç11·î22Æü¡¢23Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¿·¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º BAY BLUE FESTIVAL ¡Á BAYSTARS FUN¡ª¡¡DAYS ¡ÁSupported by ¤¢¤ê¤¢¤±¥Ï¡¼¥Ð¡¼¡×¤Ë¡¢DeNA¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÆü¸þºä46¤Î»³¸ýÍÛÀ¤¤µ¤ó¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£»³¸ý¤µ¤ó¤Ï½éÆü¤Î22Æü¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡»³¸ýÍÛÀ¤¤µ¤ó¤Ï2022Ç¯¤È2023Ç¯¤Ë²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç»Ïµå¼°¤ò·Ð¸³¡£¤Þ¤¿¡£Æü¸þºä46¤È¤·¤Æ¤â2023Ç¯¤«¤é3Ç¯Ï¢Â³¤Ç²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢µåÃÄ¡¢ËÜµòÃÏ¤È¿¼¤¤±ï¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢11·î22Æü¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ËÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¤ªÂê¤ÇÁª¼ê¤¿¤Á¤È¤Î¤ª³¨ÉÁ¤ÂÐ·è¤ò¹Ô¤¦¡Ö³«¶È¡ª¡¡¥¢¥È¥ê¥¨¥Ï¥Þ¥¹¥¿¡Ç25½©¡×¤ä¡È¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Î¤³¤³¤¬¹¥¤¡É¤òÈ¯É½¤·¹ç¤¦¥×¥ì¥¼¥óÂç²ñ¡ÖÃç´Ö¤òÁý¤ä¤»¡ª¡¡¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤ÎÍèÇ¯¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤ò¹Í¤¨¤ë²ñ¡×¤Ê¤É¤Î´ë²è¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£Ìîµå¤¬ÆÀ°Õ¤Ç94¥¥í¤ò·×Â¬¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦»³¸ý¤µ¤ó¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¡È¥Ù¥¤°¦¡É¤ò¸ì¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤À¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×3´üÀ¸¡¢21ºÐ¤Î»³¸ý¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢Æü¸þºä46¤Î»³¸ýÍÛÀ¤¤Ç¤¹¡ª¡¡¡Ø²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º BAY BLUE FESTIVAL ¡Á BAYSTARS FUN! DAYS ¡ÁSupported by¤¢¤ê¤¢¤±¥Ï¡¼¥Ð¡¼¡Ù¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡¡Ìîµå¤ÎÌ¥ÎÏ¡¢¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂô»³ÃÎ¤ì¤ëÆü¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¡¢º£¤«¤é¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡³§¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤ÊÆü¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë