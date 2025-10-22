猫さんのお風呂には、ハプニングがつきもの…！？3匹のモッフモフ長毛猫さんをお風呂に入れたところ、まさかの出来事が起きたそうです。

話題となった投稿は記事執筆時点で1.8万回再生を突破し、「えっ！？がツボ笑」「衝撃的でしたw」「可愛いな～♡お風呂お疲れ様です」といったコメントが寄せられています。

【動画：３匹の長毛ネコをお風呂に入れた結果→ドライヤーハウスで乾かそうとしたら、１匹が…『まさかの行動』】

ほっそりとブチギレ

YouTubeチャンネル『ぽてこゆこめ。』に投稿されたのは、長毛猫さんたちをお風呂に入れた時の様子です。まずは、大柄なぽてちくん。怒らせないように慎重にブラシとシャワーをすると、お湯と泡が入ったミニバスの中へ。

力も強いため抵抗されるママさんは大変そうですが、比較的お利口さんだったそうで、ぽてちくんは長毛猫あるあるなほっそりとした姿に変身。タオルドライの途端に強気になりキレてしまったものの、無事ドライヤーハウスに入室です。

見事な脱走

ムスッと明らかに不機嫌なぽてちくんをパパさんに任せて、続いておこめちゃんの番。「助けてー！」とばかりに鳴きながらも、大人しく良い子だったそう。しかしこの後、おこめちゃんがまさかの行動に出たというのです。

ドライヤーハウスの横窓を内側からカリカリしていると、パカッと窓がオープン！なんと器用なことにロックを解除して脱出してしまったそうで、これにはパパさんも「えっ！？」とびっくり。一体、どうやって開けたのでしょうか…？

お怒りからの…

最後のこゆきちゃんは、シャワーの段階からすでにお怒りモード。一刻も早く出ようと激しく暴れていたそうで、「NO～！」と普段とは違う声を出していたのだとか。なんとか洗い終え、タオルドライまでたどり着いたそうなのですが…。

うんちをもらしてしまうハプニング発生に、今度はママさんがびっくり。その後、怖がらせてしまったお詫びも兼ねたおやつをみんなで食べて、お昼寝をしたそう。体もさっぱりして、とっても気持ち良さそうに眠る猫さんたちなのでした。

投稿には「お茶目なドジっ子おこめちゃんが脱走するとは。新たな才能を手に入れたのかも！？」「ポテちゃん達こんなにふわふわなのに洗うと細くなるんですね笑」「こゆちゃんには申し訳ないんだけど、バスをギュッと掴んでる手が可愛すぎる」「3人とも頑張りましたね。ママさんもお疲れ様でした。」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『ぽてこゆこめ。』では、長毛組さんとお風呂好きのうなぎちゃんにヤンチャでビビりなこたつくん、5匹の猫さんたちの日常の様子が投稿されています。可愛くて面白い姿をたくさん見ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「ぽてこゆこめ。」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。