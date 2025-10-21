ハロウィン気分高まる……！　KATE×USJ「18番地の魔女」限定4色を徹底レビュー

現在、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（以下、USJ）では、毎年大人気のイベント「ハロウィーン・ホラー・ナイト」が開催中。その圧倒的な世界観と本格的な怖さで、今年も話題を集めています。

そんなUSJに、KATEと共創したアトラクション「18番地の魔女 〜感情と戯れる魔女の館〜」が登場し、アトラクションに登場する“感情を司る4人の魔女”をテーマに、KATEの人気シリーズ「リップモンスター」から限定色4種が発売されました。

そして先日、マイナビウーマン編集部のもとに黒く妖しげなボックスが到着……！ 中を開けてみると、そこには今回登場したリップモンスターシリーズの限定リップ4本と、USJの人気キャラクター「ハミクマ」のチャームが。

まるで魔女の館から届いた贈り物のような特別感に、思わずテンションが上がります。さっそく、ひとつずつレビューしていきます！

■「リップモンスター」シリーズから登場した2色

定番のリップモンスターからは、「EX-9 戦慄の喜笑（きしょう）」と「EX-10 狂気の怒号」の2色が登場しました（各1,540円 ※編集部調べ）。

◇EX-9 戦慄の喜笑（きしょう）

「EX-9 戦慄の喜笑（きしょう）」深みのあるレッドブラウン。落ち着いた印象ながらも、血色感をしっかり引き出してくれる万能カラーです。

秋冬メイクにぴったりで、日常使いにも◎。抜け感があるため、重くなりすぎず上品な仕上がりに。

◇EX-10 狂気の怒号

「EX-10 狂気の怒号」は、オレンジみを含んだブラウンレッド。こっくりとした深みカラーで、“魔女っぽい”ミステリアスなムードを演出してくれます。

シックなファッションや夜のデートシーンにもおすすめ！

どちらのカラーも、密着感と落ちにくさはさすがのリップモンスター。時間が経っても美発色が続きます。

■「ツヤバース」シリーズから登場した2色

「ツヤバース」シリーズからは、「EX-1 哀愁の亡霊」と「EX-2 悪魔の快楽」の2色がラインナップ（各1,650円 ※編集部調べ）。

◇EX-1 哀愁の亡霊

「EX-1 哀愁の亡霊」はくすみモーヴカラーで、唇にさりげない深みとツヤをプラス。大人の抜け感を演出できる色味で、秋冬のこなれメイクにもぴったりです。

◇EX-2 悪魔の快楽

「EX-2 悪魔の快楽」は鮮やかなクリアレッド。一塗りで存在感を放ち、顔全体をパッと明るくしてくれるカラーです。ハロウィンメイクや、夜のお出かけにぴったりな“魔女感”満載の一本。

どちらもツヤバースシリーズならではのとろけるような塗り心地と、クリア濃密な発色が魅力です。

■ハミクマチャームもかわいすぎる！

2021年にハロウィーン・ホラー・ナイトで初登場したUSJオリジナルキャラクター「ハミクマ」。今回のボックスには、そんなハミクマのカラフルなチャームも同封されていました。

バッグやポーチにつければ、ハロウィン気分が一気に高まりそう！

■限定カラーで“ハロウィンメイク”を存分に楽しんで

4色それぞれに異なる“魔女の感情”が込められた今回の限定リップ。高発色＆落ちにくさ重視なら「リップモンスター」、ツヤととろける塗り心地を楽しみたい人は「ツヤバース」がおすすめです。

USJの「ハロウィーン・ホラー・ナイト」は2025年9月5日〜11月3日まで開催中。アトラクション「18番地の魔女 〜感情と戯れる魔女の館〜」の世界観を、限定カラーのリップとかわいいハミクマチャームと一緒に楽しんでみてはいかがでしょうか？

（マイナビウーマン編集部）